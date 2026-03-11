Οι διαιτητές που ορίστηκαν από την ΚΕΔ για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν στην 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, ορίστηκε ο Μιχαήλ Ματσούκας, με τον Παπαδόπουλο στο VAR. Για την έξοδο της ΑΕΚ στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, επιλέχθηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου και τέλος, τον εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό, θα διευθύνει ο Σταύρος Τσιμεντερίδης με VAR τον Κατοίκο.

Αναλυτικά οι ορισμοί

Σάββατο 14/03/2026

ΟΦΗ – Ολυμπιακός (17:00):

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας

Βοηθοί: Στεφανής, Νίκζας

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Πολυχρόνης

Πανσερραϊκός – Άρης (19:30):

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Ντάβελας

VAR: Τζήλος

AVAR: Μόσχου

ΑΕΛ Novibet– Αστέρας Aktor (20:00):

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας

VAR: Φωτιάς

AVAR: Πουλικίδης

Κυριακή 15/03/2026

Κηφισιά – Βόλος (16:00):

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Οικονόμου

VAR: Σιδηρόπουλος

AVAR: Παπαδόπουλος

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (19:00):

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

VAR: Πουλικίδης

AVAR: Τσακαλίδης

Ατρόμητος – ΑΕΚ (19:30):

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Ψύλλος, Χριστοδούλου

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Ζαμπαλάς

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (21:00)