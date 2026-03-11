Super League: Ματσούκας στο ΟΦΗ - Ολυμπιακός, με Ευαγγέλου το Ατρόμητος - ΑΕΚ
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν στην 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, ορίστηκε ο Μιχαήλ Ματσούκας, με τον Παπαδόπουλο στο VAR. Για την έξοδο της ΑΕΚ στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, επιλέχθηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου και τέλος, τον εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό, θα διευθύνει ο Σταύρος Τσιμεντερίδης με VAR τον Κατοίκο.
Αναλυτικά οι ορισμοί
Σάββατο 14/03/2026
ΟΦΗ – Ολυμπιακός (17:00):
- Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας
- Βοηθοί: Στεφανής, Νίκζας
- VAR: Παπαδόπουλος
- AVAR: Πολυχρόνης
Πανσερραϊκός – Άρης (19:30):
- Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς
- Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Ντάβελας
- VAR: Τζήλος
- AVAR: Μόσχου
ΑΕΛ Novibet– Αστέρας Aktor (20:00):
- Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
- Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας
- VAR: Φωτιάς
- AVAR: Πουλικίδης
Κυριακή 15/03/2026
Κηφισιά – Βόλος (16:00):
- Διαιτητής: Παπαπέτρου
- Βοηθοί: Πετρόπουλος, Οικονόμου
- VAR: Σιδηρόπουλος
- AVAR: Παπαδόπουλος
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (19:00):
- Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης
- Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος
- VAR: Πουλικίδης
- AVAR: Τσακαλίδης
Ατρόμητος – ΑΕΚ (19:30):
- Διαιτητής: Ευαγγέλου
- Βοηθοί: Ψύλλος, Χριστοδούλου
- VAR: Κουμπαράκης
- AVAR: Ζαμπαλάς
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (21:00)
- Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης
- Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Ματίας
- VAR: Κατοίκος
- AVAR: Φωτιάς
