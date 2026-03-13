Ο ΟΦΗ έκανε κάλεσμα στους Ομιλίτες για να δώσουν δυναμικό παρών στο μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό, στο οποίο υπάρχει κίνητρο για την εξασφάλιση του 5-8.

Ο ΟΦΗ δύο στροφές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας βρίσκεται στην 6η θέση με 29 βαθμούς, όμως ακόμα δεν έχει «κλειδώσει» βαθμολογικά την παρουσία του στα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League. Οι Κρητικοί στο τελευταίο τους εντός έδρας για τη regular season θα υποδεχτούν τον Ολυμπιακό και θέλουν νίκη για να «αγκαλιάσουν» την 8αδα.

O Όμιλος με ανάρτηση του στα Social Media έκανε κάλεσμα στον κόσμο να δώσει δυναμικό παρών στο Παγκρήτιο Στάδιο και να βοηθήσουν την ομάδα του Χρήστου Κόντη να πετύχει ακόμα σημαντικό στόχο.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η τελευταία "παράσταση" στο σπίτι μας!

Για τον στόχο μας! Για τα play offs! Για να συνεχίσουμε εκεί που αξίζουμε...

Για να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία...

Εσύ θα λείπεις;

Πάρε ΤΩΡΑ το εισιτήριό σου για τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό!

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

•⁠ ⁠Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» και από την ιστοσελίδα της Ticketmaster.

•⁠ ⁠Τηλεφωνικά, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ticketmaster στο 211 1981535 (Δευτέρα – Κυριακή 10:00 – 21:00)

Την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό (14/3) η εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας θα γίνεται από το Help desk, που θα βρίσκεται στη νότια πλευρά του Παγκρήτιου Σταδίου (έξω από την Θύρα 17) από τις 11:00 ως τις 16:30 και από τις 15:00 ως τις 16:30 στο Help desk που θα βρίσκεται στη δυτική πλευρά του σταδίου (έξω από τις Θύρες 1 & 20)».