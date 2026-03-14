Stoiximan Super League 1: Σέντρα στην αγωνιστική με ΟΦΗ - Ολυμπιακός και 3 αγώνες στο σύνολο
Το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τρία παιχνίδια. Το πρώτο χρονικά για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League 1 θα είναι το ΟΦΗ - Ολυμπιακός (στις 17.00). Μετά τον αγώνα για τον πειραϊκό σύλλογο ακολουθούν το Πανσερραϊκός - Άρης στις 19.30 και το ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR στις 20.00.
Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ παίζει εντός με τον Λεβαδειακό. Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο και ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στην έδρα του με τον Παναιτωλικό.
Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
17.00: Ο.Φ.Η. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ CS1HD)
19.30: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 - ΑΡΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ NS PRIME)
20.00: ΑΕΛ NOVIBET - ASTERAS AKTOR (AEL FC ARENA CS2HD)
Κυριακή 15 Μαρτίου, 2026
16.00: Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. (ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ CS1HD)
18.00: Π.Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ NS PRIME)
19.30: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Κ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS2HD)
21.00: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ("ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" CS1HD)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.