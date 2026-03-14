Η 25η και προτελευταία στροφή της κανονικής διάρκειας στην κατηγορία της Stoiximan Super League 1 ξεκινά με τρεις αγώνες.

Το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τρία παιχνίδια. Το πρώτο χρονικά για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League 1 θα είναι το ΟΦΗ - Ολυμπιακός (στις 17.00). Μετά τον αγώνα για τον πειραϊκό σύλλογο ακολουθούν το Πανσερραϊκός - Άρης στις 19.30 και το ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR στις 20.00.

Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ παίζει εντός με τον Λεβαδειακό. Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο και ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στην έδρα του με τον Παναιτωλικό.

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

17.00: Ο.Φ.Η. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ CS1HD)

19.30: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 - ΑΡΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ NS PRIME)

20.00: ΑΕΛ NOVIBET - ASTERAS AKTOR (AEL FC ARENA CS2HD)

Κυριακή 15 Μαρτίου, 2026

16.00: Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. (ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ CS1HD)

18.00: Π.Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ NS PRIME)

19.30: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Κ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ NS2HD)

21.00: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ("ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" CS1HD)