Οι δηλώσεις του αριστερού μπακ του Ολυμπιακού Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα μίλησε στην Cosmote TV για τη μάχη που δίνει ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά και για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Ο 27χρονος Αργεντινός αριστερός μπακ των Πειραιωτών αρχικά έστειλε μήνυμα γενέθλια του συλλόγου: «Εύχομαι στον Ολυμπιακό να συνεχίσει να εξελίσσεται και να συνεχίσει να μεγαλώνει. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, ένας υπέροχος, φανταστικός σύλλογος που ο κόσμος του τον λατρεύει. Εύχομαι να συνεχίσει να έχει επιτυχίες».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε:

Στη μάχη του τίτλου: «Νομίζω πως πρέπει να βλέπουμε ένα ένα τα παιχνίδια. Κάθε φορά να κοιτάζουμε το επόμενο και όχι τα ματς που ακολουθούν. Πρέπει να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε καθένα από αυτά τα παιχνίδια και στο τέλος θα τα καταφέρουμε».

Στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ: «Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να παίξουμε καλά. Ο ΟΦΗ είναι ένας δυνατός αντίπαλος, ειδικά όταν παίζει στην έδρα του, όμως εμείς είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να παίξουμε καλά και να πάρουμε το τρίποντο».



