Ολυμπιακός: Μία «λεπτομέρεια» που καίει ενόψει ΟΦΗ!

Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει στο blog του στο gazzetta μία πρώτη προσέγγιση ενόψει του πολύ κρίσιμου αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ.

Πλέον στο ποδόσφαιρο μετράει και η παραμικρή λεπτομέρεια. Γι΄ αυτό και βλέπουμε ότι οι ομάδες δίνουν βάση στο παραμικρό.

Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ο Ρέτσος βγαίνει δεξιά από την περιοχή του Τζολάκη και παίρνει την μπάλα. Την έχει στα πόδια του, χωρίς να μαρκάρεται και πώς τα καταφέρνει την βγάζει πλάγιο άουτ χάνοντας το κοντρόλ…θα μου πείτε, μα είναι αυτό σοβαρό πράγμα; Θα σας πω, αυτό σημαίνει λεπτομέρεια. Ο Ρέτσος, που είναι κι αρχηγός του Ολυμπιακού, με τη συγκεκριμένη απροσεξία του, πέρασε άθελα του φυσικά, ένα μήνυμα στους παίκτες του ΠΑΟΚ-ότι αυτοί εδώ σήμερα δεν είναι συγκεντρωμένοι, δεν είναι αποφασισμένοι.

Και να σας πω και το άλλο; Από μία λάθος πάσα του Τζολάκη στον Ορτέγκα, είχε ξεκινήσει το γκολ του Παναθηναϊκού τις προάλλες στο Καραϊσκάκη. Μία τέτοια «λεπτομέρεια» ήταν αρκετή για να ανοίξει το σκορ η μία ομάδα και η άλλη να γεμίσει εκνευρισμό, αφού και στο αμέσως προηγούμενο ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο ήταν τότε, είχε μείνει πίσω στο σκορ επίσης με γκολ από το 7ο λεπτό.

Γιατί μου ήρθαν όλα αυτά, τώρα; Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΟΦΗ το Σάββατο. Κι ο Κόντης ως προπονητής στον Παναθηναϊκό έχει αντιμετωπίσει τον Μεντιλίμπαρ δύο φορές, στη Λεωφόρο. Με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πίσω στο σκορ και στα δυο παιχνίδια. Στο ένα 0-2 και να ισοφαρίζει στο τέλος 2-2. Και στο άλλο 0-1 και να ισοφαρίζει 1-1 στο 92’…

Ναι, άλλο ΟΦΗ, άλλο Παναθηναϊκός κι άλλο Παγκρήτιο κι άλλο Λεωφόρος. Ωστόσο, υπάρχει και κάτι άλλο σε σχέση με τον ΟΦΗ του Κόντη, ενόψει του αγώνα το Σάββατο: Θέλει τεράστια προσοχή στο ξεκίνημα των αγώνων, γιατί μπαίνει με φουλ επιθετικότητα και έχει φοβερή αποτελεσματικότητα! Τσεκάρετε τι λέω…

Λάρισα-ΟΦΗ 1-2. Τα γκολ του ΟΦΗ στο 9’ και το 15’!

ΟΦΗ-Σέρρες 3-0. Το 1-0 στο 15’

ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1. Το 0-1 στο 2’!

Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2. Το 0-1 στο 15’

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1 (κύπελλο). Το 1-0 στο 5’!

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2. Το πρώτο γκολ του ΟΦΗ στο 9’

Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2. Τα γκολ του ΟΦΗ στο 4’ και στο 8’!

ΟΦΗ-Λάρισα 3-0. Τα δύο πρώτα γκολ του ΟΦΗ στο 3’ και στο 7’!

Μιλάμε για 11 γκολ της ομάδας του Κόντη στα πρώτα 15 λεπτά. Σε μόλις οκτώ αγώνες!!! Στους οποίους μάλιστα έχει αποτελέσματα πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα, από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια.

Εστιάζω σε αυτό το κομμάτι, διότι ο Ολυμπιακός αυτή την στιγμή είναι ευάλωτος ψυχολογικά, λόγω της επιθετικής του δυστοκίας και συνακόλουθα των κακών αποτελεσμάτων του τον τελευταίο καιρό. Και για μία ομάδα που είναι σε αυτή την κατάσταση, θα είναι ό,τι το χειρότερο να βρίσκεται να κυνηγάει το σκορ από τα πρώτα λεπτά.

Άσχετο: Ο διαιτητής Ματσούκας, που ορίστηκε να παίξει το ΟΦΗ-Ολυμπιακός, σφύριξε το Κηφισιά-Λεβαδειακός 1-0 πριν 10 ημέρες. Ρωτήστε τον Κομπότη πώς έπαιξε την Κηφισιά, τρεις ημέρες πριν υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, από τον οποίο είχε χάσει 1-4 με τα δύο πρώτα γκολ από πέναλτι. Και θυμηθείτε τις δηλώσεις, την περασμένη Κυριακή, του προπονητή του Λεβαδειακού Νίκου Παπαδόπουλου για τη διαιτησία που έχει η ομάδα του τον τελευταίο καιρό.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι λογικό να έχει χάσει το ηθικό του ο Τσικίνιο και να επηρεάζει αυτό την απόδοση του. Μπορεί να μην είναι καθαρόαιμος επιθετικός, όμως στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ παίζει πίσω από τον σέντερ φορ. Και σε αυτή τη θέση, το πρώτο πράγμα που μετράει είναι να βάλεις γκολ και να έχεις ασίστ. Με τον Πορτογάλο να είναι μακριά από το γκολ (από τις 26 Νοεμβρίου έχει να σκοράρει), ενώ και οι ασίστ του εδώ και καιρό είναι μετρημένες (μία στο Περιστέρι και δύο καλές εκτελέσεις κόρνερ για τα γκολ με Άγιαξ και Παναιτωλικό).

Κόντρα στον ΠΑΟΚ το πάλεψε, αλλά τελικά ήταν μία από τα ίδια. Έχασε μία ευκαιρία, με εκείνη την καλή κεφαλιά ψαράκι, και δύο φορές που βρέθηκε σε κρίσιμη θέση για να κάνει κάτι κόπηκε, όπως συνήθως συμβαίνει. Σαν να είναι ένα κλικ πιο πίσω ο Πορτογάλος, που τους τελευταίους μήνες είναι στο ίδιο μήκος κύματος-ένα ματς καλό και τρία μέτρια. Και ξανά από την αρχή. Σαν να έχει χάσει την ένταση που είχε το παιχνίδι του. Εκτός κι αν είναι ότι έχει χάσει τόσο πολύ την ψυχολογία του.

Και για το τέλος ένα