Ολυμπιακός: Φουλ για την ανανέωση του Ελ Καμπί!
Μετά από αναμονή εβδομάδων από την επιστροφή του από το Copa Africa, όλα είναι έτοιμα για να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό ο Αγιούμπ Ελ Καμπί. Το συμβόλαιο του Μαροκινού φορ εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και οι δύο πλευρές είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να παραμείνει στο... λιμάνι.
Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ατζέντης του διεθνή επιθετικού προκειμένου να μπουν όλα στην τελική ευθεία και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Να θυμίσουμε ότι ο Ελ Καμπί είχε συλλέξει το ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της Γαλλίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Ισπανίας ωστόσο από την πρώτη στιγμή οι δύο πλευρές είχαν βάλει μπροστά το θέμα της ανανέωσης της συμφωνίας.
Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής μετρά ένα νταμπλ και έχει συμβάλλει στα μέγιστα για την κατάκτηση του Conference League ενώ μέχρι τώρα μετράει 78 γκολ σε 126 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα.
