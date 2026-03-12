Μεντιλίμπαρ: «Για να έρθει το γκολ πρέπει να βελτιώσεις την επιθετικότητα και την αποφασιστικότητα σου»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο (14/3, 17:00).

O Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο καλείται να επιστρέψει στα τρίποντα στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, με τους Κρητικούς να ψάχνουν μια μεγάλη νίκη για να κλειδώσουν την θέση τους στα Play Offs 5-8. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του αγώνα στο Παγκρήτιο και αναφέρθηκε στη δυσκολία της ομάδας του στο σκοράρισμα.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Το μήνυμα του για τα 101 γενέθλια του συλλόγου: «Όλοι έχουμε φιλοδοξίες και την προσδοκία να κερδίσουμε πολύ μεγάλα πράγματα και να δώσουμε τη μάχη μας για πολύ μεγάλους τίτλους. Όπως κερδίσαμε το ευρωπαϊκό κύπελλο, έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε.

Φέτος θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και θα δώσουμε μεγάλες μάχες κόντρα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει ο κόσμος μας για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για τη μάχη του τίτλου: «Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα και το κυριότερο είναι πως πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας. Να είμαστε αυτοί που έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να είμαστε. Το οποίο είναι να είμαστε περισσότεροι επιθετικοί, περισσότερο αποφασιστικοί, να κάνουμε καλύτερες σέντρες και να ανεβάζουμε περισσότερους παίκτες στην αντίπαλη περιοχή για να έρθει το γκολ. Η αλήθεια είναι πως σκοράρουμε δύσκολα, αλλά δεν είναι αυτό καθαυτό το πρόβλημα. Για να έρθει το γκολ πρέπει να βελτιώσεις την επιθετικότητα και την αποφασιστικότητα σου».

Για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ: «Περιμένω ένα απαιτητικό και καλό ποιοτικά παιχνίδι. Ο αντίπαλος μας έχει τα δικά του κίνητρα καθώς θέλουν να τερματίσουν στην πρώτη οχτάδα και εμείς πρέπει να είμαστε επιθετικοί και να έχουμε ουσία. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι δύσκολα».