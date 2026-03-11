Στο ημίχρονο του αγώνα μπάσκετ, βραβεύθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή για την άνοδο στη Super League.

Ο Ηρακλής μετά το μπάσκετ έχει βρει τον δρόμο του και στο ποδόσφαιρο.

Η ποδοσφαιρική ομάδα επέστρεψε εκεί που ανήκει, στη Super League και στο ημίχρονο του αγώνα μπάσκετ του Ηρακλή με την TalTech για τον πρώτο αγώνα στα προημιτελικά του ENBL, έγινε η βράβευσή της. Στελέχη της ΚΑΕ έδωσαν στους ποδοσφαιριστές μία πλακέτα, φανέλα και μπάλα του μπάσκετ και φυσικά ο κόσμος τους αποθέωσε.

Ο Αμρ Ουάρντα που λόγω του πατέρα του Μοχσέν, ο οποίος έχει μπει στο Hall of Fame της FIBA, δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για το μπάσκετ, επιδόθηκε σε μερικά σουτάκια κι έκλεψε την παράσταση. Παρακολουθήστε το πρώτο παιχνίδι του Ηρακλή απέναντι στην TalTech για τα προημιτελικά του ENBL.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο