Ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης μίλησε για την επιστροφή του Ηρακλή στη Super League και τον επόμενο μεγάλο στόχο.

Ο Ηρακλής επέστρεψε εκεί που ανήκει. Ο «γηραιός» θα παίζει στη Super League τη νέα σεζόν και η επίτευξη του στόχου ασφαλώς αφήνει ικανοποιημένο τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, ωστόσο, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ τόνισε ότι ο μεγάλος στόχος της εξυγίανσης θέλει ακόμα 1,5-2 χρόνια για να υλοποιηθεί. Αναλυτικά όσα είπε:

«Αισθάνομαι ότι το πλάνο που είχαμε εξαγγείλει τότε σιγά σιγά υλοποιείται. Τότε είχαμε πει ότι στόχος μας ήταν να μπούμε σε ένα πλάνο εξυγίανσης για όλη την προϊστορία του Ηρακλή και να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την ομάδα στην Α' Εθνική».

Για το αν νιώθει περήφανος:

«Δεν είμαι πολύ περήφανος, γιατί δεν έχουμε πετύχει ακόμα τον τελικό μας στόχο. Στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο τη θέση του Ηρακλή. Ο κόσμος είναι σε διαδικασία πανηγυρισμών λόγω του γεγονότος ότι η ομάδα επιστρέφει στην Α' Εθνική.

Η ομάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί εκεί και μετά να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Έχουμε ακόμα αρκετή δουλειά. Τους πανηγυρισμούς τους σταματήσαμε στα μέσα της εβδομάδας και προσπαθούμε να δούμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε.

Ο στόχος του πλάνου εξυγίανσης δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Είχαμε πει τότε ότι θα χρειαστούμε τρία με τέσσερα χρόνια. Είμαστε στη μέση του δρόμου. Έχουν μπει πολλά πράγματα σε τάξη, έχουν γίνει πολλές ρυθμίσεις, έχουν πληρωθεί πολλοί προμηθευτές, ποδοσφαιριστές και άλλοι στους οποίους όφειλε ο Ηρακλής.

Έχουμε μπροστά μας 1,5 με 2 χρόνια για να υλοποιήσουμε αυτό το εγχείρημα. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος ήταν να επιστρέψει η ομάδα στην Α' Εθνική.

Τώρα, λοιπόν, πετύχαμε τον δεύτερο στόχο και υλοποιούμε τον πρώτο. Χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω τη βοήθεια του κόσμου μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλο αυτό το πλάνο που έχουμε στο μυαλό μας».

Για την άνοδο:

«Πιο δύσκολο ήταν να πετύχουμε το πλάνο εξυγίανσης. Όταν ο συγχωρεμένος Κούγιας πήγε να πάρει την ομάδα, έφυγε τρέχοντας. Η ομάδα έχει βαριά φανέλα, είναι μεγάλο σωματείο και αργά ή γρήγορα θα επέστρεφε στην κατηγορία. Η άνοδος ήρθε. Θα προσπαθήσουμε να την υποστηρίξουμε και να σταθεροποιήσουμε την ομάδα στην Α' Εθνική».

Για το πόσο Ηρακληδέας νιώθει:

«Εξυπηρετώ τα συμφέροντα του Ηρακλή, είμαι Ηρακλής, παλεύουμε για τον Ηρακλή. Δεν γεννήθηκα Ηρακλής, αλλά όλοι είμαστε Ηρακλής. Όσοι είμαστε εντός των τειχών, είμαστε όλοι Ηρακλής.

Όταν επισκέφτηκα το κλειστό γήπεδο, ήταν εντυπωσιακό για εμάς. Τους ευχαριστούμε γιατί βρίσκονται δίπλα στην ομάδα σε όλα τα αθλήματα. Νιώθουμε ότι κάποιοι άνθρωποι αναγνωρίζουν την προσπάθεια που κάνουμε».

Για το Καυτανζόγλειο και την μίσθωση που θα υπογράψει ο ΠΑΟΚ:

«Ο Ηρακλής τρέχει με όλες του τις δυνάμεις να προλάβει τον χρόνο. Το γήπεδο έχει πάρα πολλές ελλείψεις και έτσι ο Ηρακλής προσπαθεί να δώσει λύση όσο μπορεί στα περισσότερα θέματα. Το ίδιο φαντάζομαι ότι κάνει και ο ΠΑΟΚ».

Για τις δηλώσεις της Μαρία Γκοντσάρεβα σχετικά με ποσά που θα δαπανηθούν για παρεμβάσεις και βελτιώσεις:

«Το Καυτανζόγλειο είναι ένα Στάδιο που έχει πάρα πολλά κενά και χρειάζεται να συμπληρωθεί με πάρα πολλές ενέργειες. Ό,τι γίνεται στο Καυτανζόγλειο, είτε προέρχεται από τον ΠΑΟΚ, είτε από τον Ηρακλή, είτε από την Πολιτεία είναι χρήσιμο. Έχω πει στο παρελθόν ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται στο μέλλον να ζητήσει από την Πολιτεία τη διαχείριση του συγκεκριμένου σταδίου».

Για την εμπειρία του στο ποδόσφαιρο: «Σε όλους τους κλάδους χρειάζεται να έχεις μια σχετική εμπειρία. Στον Απόλλωνα ήμουν περίπου εννέα χρόνια. Η ομάδα πρωταγωνίστησε και κατάφερε να μείνει στην Α' Εθνική τέσσερα χρόνια. Το εκτόπισμα του Απόλλωνα ήταν πάρα πολύ μικρό. Το εκτόπισμα του Ηρακλή είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο.

Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι αυτό θα μας είναι χρήσιμο να πάρουμε σωστές αποφάσεις και να κάνουμε χρήσιμα πράγματα για τον Ηρακλή, ώστε να μπορέσει να αποκαταστήσει τη θέση του στο ελληνικό ποδόσφαιρο».

Για τον κόσμο:

«Θέλουμε να κάνουμε πράξεις και αυτοί αν τις αναγνωρίζουν να τις επικροτούν. Τους ζητάμε να έρθουν κοντά στην ομάδα τους. Η ομάδα τελείωσε το πρωτάθλημα και είχε τη συμπαράσταση μόνο των οργανωμένων. Δεν είχε τη συμπαράσταση του κόσμου του Ηρακλή.

Χρειαζόμαστε τον κόσμο του Ηρακλή να έρθει στο γήπεδο, να ενισχύσει την ομάδα. Να πάρουν ένα διαρκείας, να ενισχύσουν το μπάτζετ και το εκτόπισμα αυτού του μεγάλου σωματείου που λέγεται Ηρακλής».