Θετική απάντηση έλαβε ο Ολυμπιακός από τον ΟΦΗ για να έχει οπαδούς στο Παγκρήτιο και ζήτησε όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια που φτάνουν τα 3.500.

Μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει δυναμικό φινάλε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας με επόμενη πρόκληση την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Οι «ερυθρόλευκοι» ζήτησαν εισιτήρια από τους Κρητικούς και έλαβαν θετική απάντηση για 3.500 μαγικά χαρτάκια (όσα αναλογούν για τις θύρες των φιλοξενούμενων) προκειμένου οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ να έχουν στο πλευρό τους, τους φίλους της ομάδας.

Να θυμίσουμε πως οι Κρητικοί έχουν ανακοινώσει ήδη την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για το συγκεκριμένο ματς, με σκοπό ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει σε τροχιά play offs 5-8 θέσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον ΟΦΗ, που θα γίνει το Σάββατο (14/3, 17:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ.

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο».