Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στον ΠΑΟΚ ως προς το να πετύχει τη νίκη, πλην όμως υπάρχουν ορισμένες επιδόσεις άξιες αναφοράς.

Δεν ήταν ένα τόσο καλό βράδυ για τον Ολυμπιακό υπό το πρίσμα ότι ήθελε τη νίκη με τον ΠΑΟΚ και έμεινε στο 0-0 , παρότι μπήκε πολύ πιο καλά στον αγώνα του Φαλήρου. Ανεξάρτητα από το σκέλος της στατιστικής του αγώνα υπάρχει και η σύγκριση των φετινών αριθμών με τους περσινούς για τους Ερυθρόλευκους.

Εν αρχή ο Ολυμπιακός στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ πήγε το παιχνίδι στην επίθεση (με 142 πάσες στο επιθετικό τρίτο). Είχε 36/68 κερδισμένες μονομαχίες στο γήπεδο και 25/44 στον αέρα. Επί των συνόλων και σε σχέση με πέρυσι ο Ολυμπιακός - την χρονιά των 100 ετών του - ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 58 γκολ σε 32 παιχνίδια.

Με 1,8 γκολ ανά ματς δηλαδή. Οι Πειραιώτες είχαν 57,6% κατοχή μπάλας, 15,4 τελικές προσπάθειες και 343 πάσες ανά παιχνίδι με ποσοστό ευστοχίας στο 79,3%. Φέτος ο Ολυμπιακός - στα 101 χρόνια του - έχει 42 γκολ σε 24 παιχνίδια δηλαδή 1,8 γκολ ανά ματς. Όλα αυτά με 62,5% κατοχή μπάλας, 18,6 τελικές ανά ματς και 393 πάσες (82%). Από πλευράς αριθμών δηλαδή - χωρίς να έχει τελειώσει η σεζόν - ο μέσος όρος των γκολ είναι ίδιος.

Επί των προσώπων στην 11άδα του 0-0 με τον ΠΑΟΚ ήταν 10 περσινοί νταμπλούχοι (Τζολάκης, Ροντινέϊ, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς και Ελ Καμπί) και από τον πάγκο ήρθε ο Μουζακίτης μετά τον κάτοχο του Conference League, Ντάνιελ Ποντένσε.

Προφανώς και το 0-0 με τον ΠΑΟΚ με την επιθετική δυστοκία αναδεικνύει την ανάγκη για επιθετική βελτίωση αλλά και γενικότερα ένα πιο καλό πρόσωπο. Πλην όμως υπάρχουν και κάποια στοιχεία που έχουν ομοιότητες με πέρυσι. Τέλος σε σχέση με τους Μπρούνο και Ρέτσο λόγω καρτών το πλάνο είναι να χάσουν ο πρώτος το ματς με τον ΟΦΗ και ο 2ος τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet.