Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Ο Ταμπόρδα θα έφευγε και ο Κάτρης θα έμενε στον Λεβαδειακό»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos για το πως άλλαξε η μοίρα των Κάτρη και Ταμπόρδα.

Ο Γιώργος Κάτρης και ο Βιθέντε Ταμπόρδα είναι από τους πρωταγωνιστές των τελευταίων καλών εμφανίσεων του Παναθηναϊκού που του επέτρεψαν τελικά να μπει στα Play Offs για τις θέσεις 1-4. Κι όμως... Πριν από λίγους μήνες, το μέλλον αμφότερων ήταν μακριά από το «τριφύλλι».

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos για αυτούς τους δύο παίκτες και το τί έγινε...