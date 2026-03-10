Ο Δήμαρχος Αθηνών, κ. Χάρης Δούκας, μίλησε σε πρωϊνή τηλεοπτική εκπομπή και ανέφερε πως το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το 2027.

«Στοπ» στα όσα ακούγονται και γράφονται αναφορικά με πιθανή καθυστέρηση για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό έβαλε με δηλώσεις του ο Χάρης Δούκας.

Ο Δήμαρχος Αθηνών μίλησε σε πρωϊνή ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η νέα στέγη των «πρασίνων» θα είναι έτοιμη τον Μαϊο του 2027, παρά τα... προβλήματα που δημιουργούνται. Ουσιαστικά, αυτή ήταν μια απάντηση προς τα όσα ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης, περί καθυστέρησης στην παράδοση του έργου.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το εξής, ότι το έργο της Διπλής Ανάπλασης δεν είναι ούτε δικό μου, ούτε του κυρίου Μπακογιάννη, ούτε κανενός. Είναι μία ιστορία που αφορά την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Έχει μεγάλη αξία να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν το κάνει ο κύριος Μπακογιάννης, ενώ ξεκίνησε και υπέγραψε.

Ο ίδιος ξεκίνησε το έργο της Διπλής Ανάπλασης. Ξαφνικά, επειδή οι Δημότες της Αθήνας έκαναν μία επιλογή, άρχισε να κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει μια άλλη εικόνα, αλλά δημιουργεί έτσι πρόβλημα στο έργο της Διπλής Ανάπλασης. Χτες μας έλεγε για τα λεγόμενα συνοδάτα έργα, που είναι οι δρόμοι, τα αντιπλημμυρικά έργα και το πράσινο. Ο ίδιος έπρεπε να γνωρίζει ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Υπάρχουν απίστευτες απαλλοτριώσεις που γίνονται στο σημείο, σε ιδιώτες.

Θέλω να είμαι δίκαιος και προσεκτικός. Υπάρχει ένα Προεδρικό Διάταγμα του Ελαιώνα του ‘95 και ταλαιπωρούμαστε 30 χρόνια. Επέλεξε να κάνει ο κ. Μπακογιάννης να κάνει διμερώς διαπραγματεύσεις και να πηγαίνει σε κάθε ιδιώτη και να λέει θέλω το οικόπεδο. Είχε μία μεγάλη δυσκολία σε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ένα άλλο μοντέλο, σε συνεργασία και με την κυβέρνηση. Το περίφημο 7Α. Το παίρνουμε με απαλλοτρίωση το 70% της αξίας και αν θες πας στο δικαστήριο και το παίρνεις. Η τιμή βγαίνει από το δικαστήριο. Το δικαστήριο δυστυχώς άργησε. Για αυτό και ολοκληρώθηκαν τώρα όλες οι απαλλοτριώσεις.

Τα μέτωπα δεν είναι για το γήπεδο, το γήπεδο προχωράει και γενικά τα τρία γήπεδα προχωράνε. Τα μέτωπα είναι τα συνοδάτα έργα. Τρέχουμε σαν τρελοί. Το έργο θα γίνει, αλλά όχι με καταστροφολογία. Και εγώ κάνω κριτική στην κυβέρνηση, είμαι διαφοροποιημένος, αλλά είναι εμβληματικό έργο για μια ζωή. Είναι έργο για την Αθήνα, του Παναθηναϊκού και των πολιτών. Καθυστέρησαν πολύ αυτά τα έργα. Θα γίνουν τα έργα. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο πάει πάρα πολύ καλά.

Έχουν μπει οι μπουλντόζες για τον Ερασιτέχνη, έχουν ξεκινήσει οι χωματουργικές εργασίες, είναι έτοιμο το σκάμμα. Θα γίνει ο διαγωνισμός, θα υπάρχει εκεί ανάδοχος εταιρεία. Θα είναι πολύ γρήγορη διαδικασία, διότι είναι ιδιωτικό έργο, δηλαδή τράπεζα και θα το δούμε και αυτό να σηκώνεται. Το γήπεδο είναι για τον Μάιο του 2027, οι άνθρωποι μάς λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα».