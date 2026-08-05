Ο Νίνης έγινε μούσκεμα με τα μπεκ στο ΟΑΚΑ.

Ο Σωτήρης Νίνης πριν τη σέντρα έκανε τη δική του ανάλυση για το ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 όταν άνοιξαν τα μπεκ κι έγινε μούσκεμα!

Καλοκαίρι βέβαια, λίγη δροσιά είναι πάντα ευχάριστη.

Δείτε το βίντεο