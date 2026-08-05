Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Νίστρουπ

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Νίστρουπ

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Με Ραστόντερ στην κορυφή και Πελίστρι στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 στις 21:30 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ στο δίλημμα Πελίστρι ή Ζαρουρί στο δεξί άκρο της επίθεσης, επέλεξε τον Ουρουγουανό εξτρέμ. Αριστερά θα παίξει ο Αντίνο.

Στην κορυφή της επίθεσης είναι φυσικά ο Ραστόντερ, από τη στιγμή που δεν είναι διαθέσιμος ο Τεττέη. Στο τέρμα θα είναι ο Πένια, δεξιά ο Τσάπρας κι αριστερά στην άμυνα ο Κυριακόπουλος. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι οι Ολλανδοί Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και στα χαφ οι Καμαρά, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 θα παραταχθεί από τον τεχνικό της Γιούρι Βάσεφ με 4-4-2. Ο Μαρίνοφ στο τέρμα, δεξιά ο Μεντίνα, αριστερά ο Γκάσεβιτς και στόπερ οι Ντβόλι, Χόφμαν. Στα χαφ θα είναι οι Ζαμζεμί, Κουέγιαρ, δεξιά στην επίθεση ο Μασιέλ, αριστερά ο Ρούσεφ και ο Μέγερ πίσω από τον Ίλιεφ.

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Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

 

@Photo credits: INTIME
     

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