Πριν τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες.

Η Ελλάδα πενθεί τον θάνατο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις μάχες με τις φωτιές και στο ΟΑΚΑ το κλίμα ήταν φορτισμένο. Πριν τη σέντρα στο ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες.

Στη συνέχεια οι φίλοι του Παναθηναϊκού φώναξαν «Αθάνατοι» και συνθήματα κατά της πολιτείας, ενώ υπήρχαν και πανό για τους πυροσβέστες που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους.

Φωτογραφία με τα πανό

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