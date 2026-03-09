Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης τόνισε ότι υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσει η παράδοση και η λειτουργία του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Καμπανάκι κινδύνου για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό από τον Κώστα Μπακογιάννη. Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι έχει ζητηθεί παράταση 12 μηνών, ότι υπάρχει καθυστέρηση στα συνοδευτικά έργα κι αυτό προκαλεί πρόβλημα, τόσο στην παράδοση όσο και στη λειτουργία του νέου γηπέδου του τριφυλλιού.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του Μπακογιάννη: «Πώς οι καθυστερήσεις στα συνοδευτικά έργα βάζουν φρένο στην παράδοση και λειτουργία του νέου γηπέδου του ΠΑΟ

Καμπανάκι κινδύνου για εκτροχιασμό του χρονοδιαγράμματος για τη Διπλή Ανάπλαση στον Ελαιώνα έκρουσε ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αθηναίων. Όπως τόνισε, τα λεγόμενα «συνοδευτικά» έργα, που αποτελούν κρίσιμες υποδομές για το νέο γήπεδο του ΠΑΟ, παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις, γεγονός που θα εμποδίσει την έγκαιρη λειτουργία του.

Όπως σημείωσε, τα δύο έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι καθοριστικά για την πορεία της Διπλής Ανάπλασης: τα έργα οδοποιίας και τα δίκτυα ομβρίων και αποχέτευσης, προϋπολογισμού περίπου 21 εκατ. ευρώ με αρχική ημερομηνία περαίωσης τον Αύγουστο του 2026, καθώς και η διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, προϋπολογισμού περίπου 23 εκατ. ευρώ με προθεσμία τον Απρίλιο του 2026.

Και για τα δύο έργα οι ανάδοχοι έχουν ζητήσει παράταση 12 μηνών.

Οι λόγοι που επικαλούνται είναι συγκεκριμένοι: καθυστερημένη και τμηματική παράδοση χώρων, καθυστερήσεις σε εγκρίσεις και στοιχεία συνδέσεων, εμπλοκές με δίκτυα κοινής ωφέλειας και εγκαταστάσεις τρίτων, τεχνικά εμπόδια στο υπέδαφος, ακόμη και μετακινήσεις εργοταξίων.

Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί. Από τη μία υπάρχει το ενδεχόμενο να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μια περίοδο που η απορροφητικότητα παραμένει χαμηλή, περίπου στο 12% και τα έργα να χρειαστεί να καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Από την άλλη, αν καθυστερήσουν οι απαραίτητες υποδομές, το νέο γήπεδο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε έναν «λευκό ελέφαντα», χωρίς δρόμους, δίκτυα και χώρους πρασίνου που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.

Την ίδια στιγμή εκκρεμούν ακόμη οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, για τις οποίες οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει.

«Η Διπλή Ανάπλαση δεν είναι μόνο ένα γήπεδο, αλλά μια συνολική παρέμβαση στην πόλη. Και η Αθήνα δεν χρειάζεται μισά έργα», υπογράμμισε».