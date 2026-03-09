Χιλιάδες φίλοι του Παναιτωλικού έκαναν τη... νύχτα μέρα στο Αγρίνιο με καπνογόνα και βεγγαλικά για χάρη των 100 χρόνων του Τίτορμου.

Στο Αγρίνιο η βραδιά είναι αφιερωμένη στον Παναιτωλικό! Η πόλη γιορτάζει για τα 100 χρόνια του Τίτορμου και σε αυτό το πλαίσιο οι φίλοι της ομάδας έστησαν το... γλέντι του αιώνα.

Χιλιάδες φίλοι των Καναρινιών από... άκρη σε άκρη της πόλης έστησαν πάρτι για τον ένα αιώνα κιτρινομπλέ ιστορίας και όταν το ρολόι έδειξε 22:00 η πόλη πήρε «φωτιά»!

Εκατοντάδες φίλαθλοι των Αγρινιωτών από άκρη σε άκρη της πόλης έκαναν μοναδικό show με καπνογόνα και πυροτεχνήματα, φωνάζοντας συνθήματα για την ομάδα της καρδιάς τους.