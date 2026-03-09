Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναιτωλικός, Φώτης Κωστούλας, σε μία συμβολική κίνηση έσβησε τα κεράκια για τα 100 χρόνια της ομάδας.

Ο Φώτης Κωστούλας ήταν σαφέστατα ένα κεντρικό πρόσωπο στους εορτασμούς των 100 χρόνων της ομάδας του Παναιτωλικού .

Η γιορτή των Αγρινιωτών ήταν φαντασμαγορική και φυσικά απέκτησε και έξτρα σημασία μετά από αυτό το 2-1 επί της Κηφισιάς στο γήπεδο της ομάδας, που ήρθε με ανατροπή από 0-1. Ο έμπειρος παράγοντας και ισχυρός άνδρας του συλλόγου του Αγρινίου ήταν ο άνθρωπος που έσβησε τα κεράκια στην τούρτα για τα 100 χρόνια ζωής του σε μία συμβολή ενέργεια και με τους συνεργάτες του και τους παρόντες να χειροκροτούν και να φωνάζουν μπράβο.