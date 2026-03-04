«Ο Ηρακλής επέστρεψε εκεί που ανήκει»: Οι πρωταγωνιστές της ιστορικής ανόδου μιλούν στο Gazzetta
Το γκολ του Κριστιάν Κούστα κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου ήταν ο επίλογος σε ένα βιβλίο με τις πιο δύσκολες στιγμές του Ηρακλή στη σύγχρονη ιστορία του. Εννιά χρόνια απουσίας ήταν πολλά.
Όμως ο «Γηραιός» είναι ξανά στη Stoiximan Superleague. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέρασε δύσκολες στιγμές αλλά πάντα είχε ως οξυγόνο την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου και έπειτα από μία απαιτητική σεζόν, το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
Ο «killer» της ομάδας, Γιώργος Μάναλης το παραδέχθηκε στο Gazzetta ότι άπαντες στον σύλλογο από τη διοίκηση μέχρι τους οπαδούς, καταλαβαίνουν ότι ο Ηρακλής επέστρεψε για να μείνει και να καθιερωθεί ξανά στην πρώτη κατηγορία.
Κάποιοι από τους πρωταγωνιστές μοιράστηκαν τα συναισθήματα και τις δυσκολίες που πέρασαν για να φτάσουν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Πετράκης, ο πορτιέρε Δημήτρης Στουρνάρας, ο αριστερός οπισθοφύλακας, Αντώνης Αναστασίου, ο χαφ Παναγιώτης Παναγιωτίδης και ο πρώτος σκόρερ, Γιώργος Μάναλης συμφωνούν στο Gazzetta. «Ο Ηρακλής επέστρεψε εκεί που ανήκει!».
Γιώργος Πετράκης: «Ολοι έβαλαν μπροστά το εμείς για να έρθει αυτή η άνοδος»
Έχει το know how καθώς ως προπονητής της Κηφισιάς τη σεζόν 2022/23 την ανέβασε στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ηρακλής του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης τον περασμένο Γενάρη ώστε να εκπληρώσει τον στόχο της ομάδας και να την επαναφέρει στη Stoiximan Superleague.
Έκανε ντεμπούτο στο ντέρμπι με τη Νίκη Βόλου και εκείνο το αποτέλεσμα (1-1) ήταν το μοναδικό μέχρι τώρα που δεν ήταν νικηφόρο. Με ένα σερί πέντε νικών και αποκορύφωμα το 2/2 με Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας που ήταν πίσω του στη βαθμολογία, ο «Γηραιός» κλείδωσε από την 3η αγωνιστική των play offs την άνοδο στη Stoiximan Superleague.
Το συναίσθημά σας για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία;
«Είναι δικαίωση και περηφάνια. Για την διοίκηση και τον πρόεδρο αρχικά, για όλο το αγωνιστικό τμήμα και φυσικά για τον κόσμο. Ο Ηρακλής είναι ένας πολυ ιστορικός σύλλογος και αυτή η άνοδος έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία».
Τι έπαιξε ρόλο σε αυτή την επιτυχία;
«Αρχικά η διοικητική συνέπεια και ασφάλεια που παρείχε ο πρόεδρος και όλοι οι διευθυντές. Έπειτα η αγωνιστική συνέπεια και νοοτροπία. Από την πρώτη μέρα μιλήσαμε για συνέπεια , δουλειά και πίστη στο πλάνο. Η ομάδα έμαθε να κερδίζει ακόμα και όταν δεν έπιανε την καλύτερη δυνατή απόδοση . είχε υπομονή στο παιχνίδι της και ήταν έτοιμη να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε στιγμή αδράνειας του αντιπάλου. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο ήταν και οι παίχτες που έρχονταν από τον πάγκο όπου έδωσαν πολύ σημαντικές βοήθειες λόγο ποιότητας και εμπειρίας».
Τι σημαίνει για τον Ηρακλή αυτή η επιστροφή;
«Σημαίνει επαναφορά στην κανονικότητα. Ο Ηρακλής δεν ανήκει στις χαμηλές κατηγορίες. Είναι ένα βήμα αυτό για να ξαναχτιστεί η δυναμική του συλλόγου σε υγιείς βάσεις».
Πότε έγινε πιο δυνατή η πίστη σας για άνοδο;
«Αρχικά Το πίστευα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα διότι εκτός την ποιότητα που είχα σαν ρόστερ μαζί με τις προσθήκες, είδα την δίψα για διάκριση που υπήρχε στο αγωνιστικό τμήμα. Οταν κερδίσαμε Καρδίτσα και Γιάννενα στην κανονική διάρκεια, ενιωσα ότι η ομάδα ανεβαίνει ψυχολογικά και ταυτόχρονα είχαμε χρόνο για να βάλουμε δουλειά στην διακοπή, ήμουν πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε».
Πρώτη σκέψη μόλις «κλείδωσε» μαθηματικά η άνοδος;
«Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια σκέψη! Έντονα συναισθήματα συγκίνησης και περηφάνιας».
Η πιο δυνατή εικόνα από τη φετινή σεζόν;
«Η επιστροφή μας μετά την Καρδίτσα όπου μας περίμενε ο κόσμος. Φανταστικές εικόνες! Αν σκεφτείς ότι έχεις συμβάλει και εσύ στον να νιώσει έτσι τόσος φίλαθλος κόσμος».
Πόσο δύσκολο είναι για μία ομάδα να ανέβει και γιατί;
«Είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί δεν αρκεί η ποιότητα. Χρειάζεται αντοχή, βάθος, ψυχολογία και σωστή διαχείριση πίεσης.
Στην δική μας περίπτωση γίνεται ακόμα περισσότερο πιεστικό έχοντας και το αίσθημα της ευθύνης προς το μέγεθος του συλλόγου. Ένα κακό διάστημα μπορεί να σε βγάλει εκτός στόχου , οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά , φέρνοντας τις συγκυρίες με το μέρος σου».
Είναι η δεύτερη άνοδος που πανηγυρίζετε. Τι δυσκολίες έχει μία άνοδος στη μεγάλη κατηγορία;
«Κάθε άνοδος είναι διαφορετική, αλλά κοινό στοιχείο είναι η πίεση. Όλοι περιμένουν να κερδίζεις. Πρέπει να κρατήσεις την ομάδα “πεινασμένη” μέχρι το τέλος . Κατά την γνώμη μου το πιο δύσκολο για να κάνεις πρωταθλητισμό είναι να μάθεις να κερδίζεις κάθε μέρα ! Οι μικρές καθημερινές νίκες φέρνουν τις μεγάλες . Όσο περισσότερο μαθαίνεις να μην αλλάζεις την στάση σου στην καθημερινότητά, τόσο πιο κοντά θα είσαι στην επιτυχία στους αγώνες».
Αναλάβατε στη μέση της σεζόν. Τι ομάδα βρήκατε, τι αλλάξατε και τι κάνει αυτό το ρόστερ ξεχωριστό;
«Οργανωτικά η ομάδα ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο δεν λείπει τίποτα στην καθημερινότητα μας. Αγωνίστηκα βρήκαμε μια ομάδα με ποιότητα αλλά χωρίς σταθερή ταυτότητα. Προσπαθήσαμε να δώσουμε ξεκάθαρους ρόλους, ανεβάσαμε την ένταση στην προπόνηση και δουλέψαμε πολύ στο πνευματικό κομμάτι. Ολοι έβαλαν μπροστά το εμείς και πιστεύω ότι αυτό ήταν το κλειδί».
Δημήτρης Στουρνάρας: «Σκεφτείτε τι έχει περάσει αυτός ο λαός, μας έλεγαν "ευχαριστούμε για όσα ζούμε"»
Γέννημα-θρέμμα του Ολυμπιακού φτάνοντας μέχρι και τη Β' ομάδα των Πειραιωτών. Ο Δημήτρης Στουρνάρας αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα το καλοκαίρι του 2024 και μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Ηρακλή με στόχο να δοκιμάσει την τύχη του και να αρπάξει τυχόν ευκαιρίες.
Ο 24χρονος πορτιέρε εξελίχθηκε γρήγορα σε βασικό στέλεχος του «Γηραιού» και μόνο φέτος έπαιξε σε 17 ματς, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε οκτώ από αυτά ενώ δέχθηκε μόλις 11 γκολ. Μάλιστα play offs έχει μέχρι στιγμής το 3/3 χωρίς να δεχθεί ούτε ένα τέρμα στα ντέρμπι που έδωσε ο Ηρακλής, με τον ίδιο να δείχνει τεράστια σημάδια βελτίωσης.
Πρώτο πράγμα που σκέφτηκες μόλις κλείδωσε η άνοδος;
«Ότι επιστρέψαμε εκεί που ανήκουμε»
Ποιο είναι το... κλειδί κατά τη γνώμη σου;
«Το κλειδί για να ανέβει μια ομάδα σίγουρα είναι να έχει συνέπεια όπως και το έχουμε δείξει διότι δεν έχουμε ηττηθεί ακόμη στο πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα να έχει και ένα οικογενειακό κλίμα το οποίο δεν μπορεί να το διασπάσει κανένας κάτι που εμείς το έχουμε από την αρχή της σεζόν».
Τι δείχνει αυτή η επιστροφή για τον Ηρακλή;
«Αυτή η επιστροφή δείχνει ότι η ομάδα μπορεί να πέρασε πολλά και να έπαιξε στις πιο χαμηλές κατηγορίες αλλά τώρα είναι μία καινούργια αρχή για να εδραιωθεί στη Stoiximan Superleague, εκεί όπου ανήκει κιόλας».
Πότε πίστεψες περισσότερο στον στόχο της ανόδου;
«Από την αρχή της σεζόν είχαμε βάλει αυτό τον στόχο οπότε κάθε ματς το βλέπαμε σαν να είναι ένα βήμα προς την άνοδο δεν μας ένοιαζε τίποτε άλλο παρά το να ανεβάσουμε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία».
Τώρα που το επεξεργάζεσαι, τι συναισθήματα έχεις;
«Είναι σίγουρα ικανοποίηση για όλη την σκληρή δουλειά που έχουμε ρίξει σαν ομάδα, αλλά και ότι κάναμε χαρούμενους χιλιάδες Ηρακλήδες οι οποίοι τόσα χρόνια ακολουθούσαν την ομάδα παντού σε όλα τα γήπεδα ανεξαρτήτως κατηγορίας».
Πιο δυνατή εικόνα από τη σεζόν;
«Η πιο δυνατή εικόνα είναι ότι μετά τον αγώνα με την Αναγέννηση Καρδίτσας γυρίσαμε και μας περίμεναν οι οπαδοί στο γήπεδο και αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είναι ότι έβλεπα στα μάτια όλων, μικρών αλλά και μεγάλων δάκρυα χαράς και να μας λένε ευχαριστώ. Είναι κάτι το οποίο θα μου μείνει ανεξίτηλο μέσα μου. Σκεφτείτε τι έχει περάσει αυτός ο λαός».
Πόσο δύσκολο είναι να ανέβεις κατηγορία;
«Σιγουρα η δυσκολία είναι μεγάλη διότι σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι το συγκεκριμένο με λίγα παιχνίδια, κακούς αγωνιστικούς χώρους, το κάθε λάθος κοστίζει οπότε δεν έχεις περιθώρια για απώλεια βαθμών. Οπως προ είπα όταν έχεις ένα οικογενειακό κλίμα, καλούς χαρακτήρες στα αποδυτήρια και ποιοτικούς παίκτες, δεν έχεις να φοβηθείς κάτι. Βεβαια να πούμε ότι έχουμε και μια εκπληκτική διοίκηση η οποία δεν άφησε λεπτό να μας λείψει τίποτα σε όλους τομείς και όλα αυτά ξεκινάνε από τον Πρόεδρο τον οποίον τον ευχαριστούμε πολύ για ότι έχει κάνει για εμάς».
Αντώνης Αναστασίου: «Δεν υπήρξε κάποια στιγμή που να πιστέψουμε ότι δε θα τα καταφέρουμε»
Όπως και ο Στουρνάρας, έτσι και ο Αντώνης Αναστασίου μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος από τη Νίκη Βόλου. Ο 29χρονος αριστεροπόδαρος ακραίος μπακ δεν άργησε να γίνει βασικό μέλος του συλλόγου, κάνοντας φουλ σεζόν φέτος με 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι στιγμής και απολογισμό δύο ασίστ.
Υπήρξε μέλος της Κ20 του ΠΑΟΚ για δύο χρόνια πριν τον αποκτήσει ο Αχαρναϊκός και από εκεί πάει στην Κέρκυρα και στη συνέχεια στη Δόξα Δράμας. Οι εμφανίσεις του με το Αιγάλεω μέσα σε δύο σεζόν έπεισαν τη Νίκη Βόλου να τον κάνει δικό της όπου ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισε και έκαναν το... κλικ στον Ηρακλή για να χτίσει την ομάδα της ανόδου.
Πρώτο πράγμα που έκανες μόλις κλείδωσε μαθηματικά η άνοδος;
«Η πρώτη δήλωση μου όταν υπέγραψα στην ομάδα πριν δυο χρόνια, ήταν ότι νιώθω ευλογημένος που ήρθα. Σήμερα μετά την μαθηματική εξασφάλιση της ανόδου νιώθω διπλά ευλογημένος που το ζω αυτό με τον Ηρακλή. Χαρά, περηφάνια, συγκίνηση, ευτυχία είναι μερικά από τα συναισθήματα μου τώρα αλλά κι ένα μεγάλο «ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ» παίζει συνεχώς στο μυαλό μου γιατί δουλέψαμε πολύ ως ομάδα, όλοι προς ένα κοινό στόχο και αυτόν τον στόχο τον κατακτήσαμε! Δεν ήταν εύκολο, αλλά με πίστη υπομονή και προσήλωση χαμογελάσαμε στο τέλος και κάναμε τον κόσμο του Ηρακλή να βγει ξανά στους δρόμους για την ομάδα του και να πανηγυρίσει για την επιστροφή του Ηρακλή στην φυσική του θέση!»
Ποιο είναι το συστατικό που έπαιξε κύριο λόγο σε αυτή την επιστροφή;
«Θεωρώ πως το σημαντικότερο στοιχείο που έχουμε κατακτήσει σαν ομάδα είναι η σταθερότητα μας και θεωρώ πως αυτό ήταν το κλειδί που στο τέλος μας έδωσε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία! Είναι κάτι που χαρακτηρίζει της ομάδες που έχουν ξεκάθαρους στόχους και φυσικά τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Ακόμα και σε όχι καλές μας μέρες αγωνιστικά, βρίσκαμε τον τρόπο να φύγουμε με βαθμό ή βαθμούς από το γήπεδο και νομίζω πως είχαμε την ουσία η οποία μένει στο τέλος!»
Μία εικόνα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ από αυτή τη σεζόν;
«Η εικόνα που είδαμε όταν φτάσαμε με την αποστολή στο Καυταντζόγλειο τα λέει όλα νομίζω. Είδα κόσμο να μας σταματάει το λεωφορείο για να κάνουμε πορεία μέχρι το Ιβανώφειο, είδα παιδιά να μας αγκαλιάζουν και να μας κοιτάνε στα μάτια, είδα μεγάλους ηλικιωμένους και μη, να μας λένε «ευχαριστούμε για αυτό που ζούμε». Ολα αυτά δείχνουν τι σημαίνει αυτή η άνοδος για τον Ηρακλή, καθώς μετά από 9 χρόνια η ομάδα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά στη Stoiximan Superleague, να αφήσει πίσω της την κακή παρένθεση και να ελπίζει σε καλύτερες μέρες.
Έχω δύο εικόνες που έχουν αποτυπωθεί έντονα στο μυαλό μου, μια αγωνιστική και μια εξωαγωνιστική. Η πρώτη είναι η κεφαλιά-σπάσιμο της μπάλας απο τον Εραμούσπε στον Κούστα για το 0-1 μέσα στην Καρδίτσα και η δεύτερη είναι ο κόσμος πάνω στην Αγίου Δημητρίου να έχει κλείσει τον δρόμο και να τραγουδάει με καπνογόνα».
Το πίστευες ότι θα έρθει αυτή η άνοδος;
«Θα το αντιστρέψω λίγο και θα σου πω ότι δεν υπήρχε κάποια στιγμή που να πιστέψουμε ότι δε θα τα καταφέρουμε. Καθόλη την διάρκεια της σεζόν είχαμε πίστη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Θεωρώ πως το πιο κομβικό παιχνίδι της κανονικής διάρκειας είναι το διπλό στα Γιάννενα τελευταία αγωνιστική καθώς επίσης και το διπλό μέσα στην Νίκη Βολου κατά την διάρκεια των play offs που μάλιστα παίζαμε με 10 παίκτες για μισή ώρα περίπου! Νομίζω πως αυτά τα δύο παιχνίδια έδειξαν ξεκάθαρα ότι αυτή η άνοδος είναι δικιά μας!».
Μπαίνει το γκολ. Την ίδια στιγμή το άλλο ματς είναι ισόπαλο. Τι σου έρχεται στο μυαλό;
«Για να σου πω την αλήθεια, τη στιγμή που μπήκε το γκολ δεν μπορούσα να σκεφτώ απολύτως τίποτα. Η ένταση μέσα στο παιχνίδι ήταν τεράστια και το μυαλό μου ήταν μόνο εκεί, στη φάση και στην προσπάθεια της ομάδας. Δεν είχα καμία εικόνα για το τι γινόταν στο άλλο παιχνίδι ούτε για το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που θυμάμαι καθαρά είναι το σφύριγμα της λήξης. Μόλις τελείωσε το ματς άρχισα απλά να τρέχω και να πανηγυρίζω, χωρίς καν να έχω συνειδητοποιήσει πλήρως τι είχε συμβεί. Εκείνη τη στιγμή ήρθε ο Ηλίας Βούρας, με πλησίασε και μου είπε: «Το πήραμε». Τότε ήταν που άρχισα πραγματικά να καταλαβαίνω τι είχαμε πετύχει και πόσο σημαντική ήταν εκείνη η στιγμή για όλους μας».
Είδαμε ότι συγκινήθηκες στο τέλος...
«Ξέρεις, όταν κάτι τελειώνει — και ειδικά έτσι όπως τελείωσε — μερικές φορές δεν βρίσκεις τις σωστές λέξεις για να το εκφράσεις και απλώς ξεσπάς. Για μένα προσωπικά, αυτή η συγκίνηση έκρυβε μέσα της όλη την προσπάθεια των δύο χρόνων που βρίσκομαι στην ομάδα, αλλά και την ικανοποίηση ότι πέτυχα τον στόχο που είχα θέσει από την πρώτη στιγμή που ήρθα στον Ηρακλή. Ήταν ένα όνειρο για μένα να καταφέρω να πετύχω μια άνοδο στην καριέρα μου. Το κυνηγούσα καιρό και νιώθω πραγματικά περήφανος που το κατάφερα με αυτή την ομάδα».
Πόσο δύσκολο να ανέβει μία ομάδα;
«Το να ανέβει μια ομάδα σημαίνει να κάνει πρωταθλητισμό και ο πρωταθλητισμός δεν είναι εύκολος. Θέλει καθημερινή σκληρή προπόνηση, θέλει αντοχές τόσο σωματικές όσο και ψυχικές για να μπορείς να αντέξεις την πίεση και το άγχος, πόσο μάλλον όταν αντιπροσωπεύεις έναν σύλλογο με το όνομα του Ηρακλή! Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι είναι η διοικητική σταθερότητα που πρέπει να υπάρχει σε ομάδες πρωταθλητισμού, κάτι το οποίο είχαμε εμείς με την έλευση της καινούργιας διοίκησης και είναι κάτι το οποίο μας βοήθησε να μένουμε συγκεντρωμένοι στο κομμάτι που μας αφορά».
Παναγιώτης Παναγιωτίδης: «Ένα πράγμα σκέφτηκα μετά το γκολ του Κούστα: "Ο Ηρακλής επέστρεψε"»
Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Πετράκης που έχει πανηγυρίσει άνοδο. Ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης ήταν μέλος της ΑΕΛ Novibet όταν πανηγύρισε τη δική της επιστροφή στη Stoiximan Superleague, με τον 27χρονο χαφ να αποδέχεται την πρόκληση στον Ηρακλή και να τον βοηθά να κάνει και εκείνος το ίδιο.
Ο Έλληνας αμυντικός χαφ έχει αγωνιστεί σε 21 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έως τώρα με απολογισμό τέσσερα γκολ και μία ασίστ, αποτελώντας από τα βασικά γρανάζια της ομάδας στη φετινή πορεία προς την άνοδο.
Τι συναισθήματα επικρατούσαν μόλις τελείωσε το ματς;
«Είναι πολλά σίγουρα όμως επικρατεί μια τεράστια ικανοποίηση και χαρά, ευτυχία και για την επιτυχία της ανόδου από μόνη της αλλά και κυρίως της επιστροφής του Ηρακλή εκεί που πραγματικά ανήκει μετά από όλα αυτά που έχει περάσει και νομίζω ότι γιαυτον ακριβώς τον λόγο τα συναισθήματα αυτά σε όλη την ομάδα και σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας είναι ακόμα μεγαλύτερα».
Ποιο ήταν το... κλειδί για την άνοδο;
«Νομίζω ότι πέρα από την οργάνωση και την στελέχωση από νωρίς ολόκληρου του οργανισμού από την πρώτη μέρα μέχρι και το τέλος που είναι αδιαμφισβήτητα στοιχεία που πρέπει να έχει η ομάδα. Ο Ηρακλής τα έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό με την διοίκηση που διαθέτει, ειναι η τρομερή πίστη που υπήρχε, η αφοσίωση στον στόχο και φυσικά η πολύ δουλειά που γινόταν καθημερινά από ολους και μέσα στην ομάδα αλλά και από τον κόσμο».
Τι σημαίνει για τον Ηρακλή αυτή η επιτυχία;
«Τι σημαίνει; Σημαίνει πολλά σημαίνει δικαίωση σίγουρα για όλους αυτούς που δεν σταμάτησαν χρόνια να παλεύουν και να προσπαθούν να μην σβήσει ποτέ αυτός ο τεράστιος σύλλογος και βέβαια δίνει όνειρα και όραμα για το μέλλον».
Πότε το πιστέψατε ότι φέτος θα έρθει η άνοδος;
«Για να είμαι ειλικρινείς από την πρώτη μέρα που ήρθα στην ομάδα υπήρχε η πίστη. Από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο που απαρτίζουν τον οργανισμό και νομίζω ότι, αγώνα με τον αγώνα, αυτή η πίστη γινόταν ακόμα μεγαλύτερη».
Η σκέψη σου μόλις είδες τον Κούστα να σκοράρει;
«Θα το πάω λίγο πριν το κόρνερ. Η σκέψη ήταν ότι "είναι η στιγμή του γκολ, είναι η στιγμή του Κούστα". Πραγματικά λες και το ήξερα μέσα μου ότι θα γίνει και έγινε, μετά το σφύριγμα πρώτη σκέψη ήταν πολλά πράγματα. Ένα συγκεκριμένο... "Ο Ηρακλής επέστρεψε"».
Η πιο δυνατή στιγμή από τη φετινή σεζόν;
«Έχει πολλές δυνατές στιγμές η φετινή χρονιά καθώς κάθε αγωνιστική ήταν δύσκολη και καταφέρναμε σχεδόν σε όλες να πετύχουμε αυτό που θέλαμε. Σίγουρα προσωπικά το γκολ και η ασίστ με την Αναγέννηση Καρδίτσας αλλά νομίζω όλες τις στιγμές έρχονται να τις σκεπάσουν τα δύο τελευταία παιχνίδια, τα δύο τελευταία γκολ και τα πανηγύρια που έγιναν στο Ιβανώφειο και καταλάβαμε το πόσο χαρούμενο έχουμε κάνει τον κόσμο μας».
Πόσο δύσκολο είναι να έρθει η άνοδος;
«Ο πρωταθλητισμός είναι από μόνος του δύσκολος νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν όλοι. Πρέπει κάθε στιγμή να είσαι δυνατός ψυχικά με πίστη, ενέργεια, πάθος καθώς μέσα στην χρονιά θέλοντας και μη έρχονται δύσκολες καταστάσεις είτε ένα στραβό αποτέλεσμα είτε κάτι που να μην πηγαίνει όπως το θέλεις και το μέταλλο πρωταθλητή όπως λέμε. Εκεί νομίζω πρέπει να κυριαρχήσει και αυτό ακριβώς θεωρώ πως είχαμε φέτος για την κατάκτηση του στόχου».
Πανηγύρισες και πέρσι την άνοδο με την ΑΕΛ Novibet στη μεγάλη κατηγορία...
«Νομίζω ότι τα κοινά στοιχεία που είχαν οι δύο χρονιές, πέρα από την δυναμική παρουσία και την στήριξη του κόσμου που είχα την τιμή να ζήσω και στις δύο χρονιές, είναι η σωστή και γρήγορη οργάνωση και στελέχωση όλου του οργανισμού από πολύ νωρίς, ο ξεκάθαρος στόχος που γίνεται εξαρχής κατανοητός μέσα στον οργανισμό από όλους και φυσικά στο αγωνιστικό κομμάτι, η πολλή δουλειά και η πολύ μεγάλη πίστη που πρέπει να έχει ο καθένας που υπηρετεί την ομάδα και συνδέεται με την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει στο αγωνιστικό τμήμα»
Ήρθε η στιγμή να ζήσεις την εμπειρία στην πρώτη κατηγορία;
«Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω την τιμή να αγωνιστώ στην μεγάλη κατηγορία πόσο μάλλον με τον Ηρακλή θα προσπαθήσω να είμαι έτοιμος ότι και να μου προκύψει στην ποδοσφαιρική μου καριέρα».
Γιώργος Μάναλης: «Όταν καταφέρνεις να γράψεις το όνομά σου στην ιστορία αυτής της ομάδας είναι πολύ συγκινητικό»
Ο «killer» του Ηρακλή. Με 11 γκολ μέχρι στιγμής. Ο Γιώργος Μάναλης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Ηρακλή και είναι από τα στελέχη που γνωρίζουν από ανόδους αφού έχει πανηγυρίσει τόσο με τον Ιωνικό όσο και με την Κηφισιά.
Ο ίδιος παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta και μεταξύ άλλων ανέφερε:
Γιώργος Μάναλης στο Gazzetta: «Ο Ηρακλής επέστρεψε εκεί που ανήκει»
Θέλω να μου πεις αρχικά τα συναισθήματά σου για αυτή την επιτυχία
«Είναι χαρά όπως καταλαβαίνεις. Είναι μία στιγμής υπερηφάνειας για όλους μας καθώς οι κόποι και τα όνειρα μας πήραν σάρκα και οστά με αυτή την άνοδο. Είναι το μέγεθος που έχει ο Ηρακλής, το background της ομάδας, ο κόσμος και αυτή η επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια μετά από εννιά χρόνια. Όταν καταφέρνεις να γράψεις το όνομά σου στην ιστορία αυτής της ομάδας, είναι πολύ συγκινητικό».
Τι σημαίνει για τον Ηρακλή αυτή η άνοδος;
«Από την αρχή της σεζόν ήταν ο βασικός στόχος, αυτοσκοπός της ομάδας. Επαναφέραμε τον Ηρακλή στη φυσική του θέση, εκεί όπου του αρμόζει να είναι. Αν δεις το βίντεο με την υποδοχή από τον κόσμο, μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει για τους ανθρώπους της ομάδας και το πόσο αγαπούν τον σύλλογο. Είναι κόπος από όλους. Η διοίκηση που δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις για αυτή την επιτυχία».
Πώς βίωσες αυτή την υποδοχή από τον κόσμο;
«Τόσο καιρό νιώθαμε την προσμονή του κόσμου για αυτή την άνοδο. Και στην πόλη ο κόσμος μας σταματούσε και μας μίλαγε για αυτή την άνοδο. Καταλαβαίναμε πόσο το ήθελαν. Και στις κακές στιγμές, το άγχος τους ήταν αν θα βγει η ομάδα κατηγορία. Δεν τους ένοιαζαν τα αποτελέσματα αλλά το αν θα ανέβει κατηγορία ο Ηρακλής. Αυτό χρειαζόταν ο κόσμος. Και στην υποδοχή ήταν μοναδικές στιγμές που θα θυμάμαι για πάντα. Από το βίντεο δεν είχαμε καταλάβει το μέγεθος αλλά από κοντά είδαμε πραγματικά πολύ κόσμο όλων των ηλικιών, να μας ευχαριστούν, να μας αγκαλιάζουν. Το χρειαζόταν ο κόσμος να χαρεί για την ομάδα. Και καταλαβαίνουν ότι υπάρχει υγεία στην ομάδα. Δεν είναι όπως πριν, έχουν καταλάβει ότι υπάρχει μία αλλαγή. Ο Ηρακλής επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία για να μείνει».
Ποιο ήταν το κλειδί για την άνοδο;
«Το πιο σημαντικό σε μία χρονιά πρωταθλητισμού είναι η αντίδραση στις κακές στιγμές γιατί θα υπάρξουν πολλές καλές. Μία τέτοια στιγμή για εμάς ήταν η εντός έδρας ισοπαλία με τον Καμπανιακό. Μετά από εκείνο το παιχνίδι βγάλαμε αντίδραση. Καθίσαμε οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο και μιλήσαμε όλοι μαζί, βγήκαμε ένα βήμα μπροστά για το καλύτερο. Διαχειριστήκαμε τα συναισθήματά μας και φτάσαμε σε έναν τόσο σημαντικό στόχο και μάλιστα τόσο νωρίς».