«Ο Ηρακλής επέστρεψε εκεί που ανήκει»: Οι πρωταγωνιστές της ιστορικής ανόδου μιλούν στο Gazzetta

Όπως και ο Στουρνάρας, έτσι και ο Αντώνης Αναστασίου μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος από τη Νίκη Βόλου. Ο 29χρονος αριστεροπόδαρος ακραίος μπακ δεν άργησε να γίνει βασικό μέλος του συλλόγου, κάνοντας φουλ σεζόν φέτος με 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι στιγμής και απολογισμό δύο ασίστ.

Υπήρξε μέλος της Κ20 του ΠΑΟΚ για δύο χρόνια πριν τον αποκτήσει ο Αχαρναϊκός και από εκεί πάει στην Κέρκυρα και στη συνέχεια στη Δόξα Δράμας. Οι εμφανίσεις του με το Αιγάλεω μέσα σε δύο σεζόν έπεισαν τη Νίκη Βόλου να τον κάνει δικό της όπου ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισε και έκαναν το... κλικ στον Ηρακλή για να χτίσει την ομάδα της ανόδου.

Πρώτο πράγμα που έκανες μόλις κλείδωσε μαθηματικά η άνοδος;

«Η πρώτη δήλωση μου όταν υπέγραψα στην ομάδα πριν δυο χρόνια, ήταν ότι νιώθω ευλογημένος που ήρθα. Σήμερα μετά την μαθηματική εξασφάλιση της ανόδου νιώθω διπλά ευλογημένος που το ζω αυτό με τον Ηρακλή. Χαρά, περηφάνια, συγκίνηση, ευτυχία είναι μερικά από τα συναισθήματα μου τώρα αλλά κι ένα μεγάλο «ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ» παίζει συνεχώς στο μυαλό μου γιατί δουλέψαμε πολύ ως ομάδα, όλοι προς ένα κοινό στόχο και αυτόν τον στόχο τον κατακτήσαμε! Δεν ήταν εύκολο, αλλά με πίστη υπομονή και προσήλωση χαμογελάσαμε στο τέλος και κάναμε τον κόσμο του Ηρακλή να βγει ξανά στους δρόμους για την ομάδα του και να πανηγυρίσει για την επιστροφή του Ηρακλή στην φυσική του θέση!»

Ποιο είναι το συστατικό που έπαιξε κύριο λόγο σε αυτή την επιστροφή;

«Θεωρώ πως το σημαντικότερο στοιχείο που έχουμε κατακτήσει σαν ομάδα είναι η σταθερότητα μας και θεωρώ πως αυτό ήταν το κλειδί που στο τέλος μας έδωσε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία! Είναι κάτι που χαρακτηρίζει της ομάδες που έχουν ξεκάθαρους στόχους και φυσικά τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Ακόμα και σε όχι καλές μας μέρες αγωνιστικά, βρίσκαμε τον τρόπο να φύγουμε με βαθμό ή βαθμούς από το γήπεδο και νομίζω πως είχαμε την ουσία η οποία μένει στο τέλος!»

Μία εικόνα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ από αυτή τη σεζόν;

«Η εικόνα που είδαμε όταν φτάσαμε με την αποστολή στο Καυταντζόγλειο τα λέει όλα νομίζω. Είδα κόσμο να μας σταματάει το λεωφορείο για να κάνουμε πορεία μέχρι το Ιβανώφειο, είδα παιδιά να μας αγκαλιάζουν και να μας κοιτάνε στα μάτια, είδα μεγάλους ηλικιωμένους και μη, να μας λένε «ευχαριστούμε για αυτό που ζούμε». Ολα αυτά δείχνουν τι σημαίνει αυτή η άνοδος για τον Ηρακλή, καθώς μετά από 9 χρόνια η ομάδα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά στη Stoiximan Superleague, να αφήσει πίσω της την κακή παρένθεση και να ελπίζει σε καλύτερες μέρες.

Έχω δύο εικόνες που έχουν αποτυπωθεί έντονα στο μυαλό μου, μια αγωνιστική και μια εξωαγωνιστική. Η πρώτη είναι η κεφαλιά-σπάσιμο της μπάλας απο τον Εραμούσπε στον Κούστα για το 0-1 μέσα στην Καρδίτσα και η δεύτερη είναι ο κόσμος πάνω στην Αγίου Δημητρίου να έχει κλείσει τον δρόμο και να τραγουδάει με καπνογόνα».

Το πίστευες ότι θα έρθει αυτή η άνοδος;

«Θα το αντιστρέψω λίγο και θα σου πω ότι δεν υπήρχε κάποια στιγμή που να πιστέψουμε ότι δε θα τα καταφέρουμε. Καθόλη την διάρκεια της σεζόν είχαμε πίστη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Θεωρώ πως το πιο κομβικό παιχνίδι της κανονικής διάρκειας είναι το διπλό στα Γιάννενα τελευταία αγωνιστική καθώς επίσης και το διπλό μέσα στην Νίκη Βολου κατά την διάρκεια των play offs που μάλιστα παίζαμε με 10 παίκτες για μισή ώρα περίπου! Νομίζω πως αυτά τα δύο παιχνίδια έδειξαν ξεκάθαρα ότι αυτή η άνοδος είναι δικιά μας!».

Μπαίνει το γκολ. Την ίδια στιγμή το άλλο ματς είναι ισόπαλο. Τι σου έρχεται στο μυαλό;



«Για να σου πω την αλήθεια, τη στιγμή που μπήκε το γκολ δεν μπορούσα να σκεφτώ απολύτως τίποτα. Η ένταση μέσα στο παιχνίδι ήταν τεράστια και το μυαλό μου ήταν μόνο εκεί, στη φάση και στην προσπάθεια της ομάδας. Δεν είχα καμία εικόνα για το τι γινόταν στο άλλο παιχνίδι ούτε για το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που θυμάμαι καθαρά είναι το σφύριγμα της λήξης. Μόλις τελείωσε το ματς άρχισα απλά να τρέχω και να πανηγυρίζω, χωρίς καν να έχω συνειδητοποιήσει πλήρως τι είχε συμβεί. Εκείνη τη στιγμή ήρθε ο Ηλίας Βούρας, με πλησίασε και μου είπε: «Το πήραμε». Τότε ήταν που άρχισα πραγματικά να καταλαβαίνω τι είχαμε πετύχει και πόσο σημαντική ήταν εκείνη η στιγμή για όλους μας».

Είδαμε ότι συγκινήθηκες στο τέλος...

«Ξέρεις, όταν κάτι τελειώνει — και ειδικά έτσι όπως τελείωσε — μερικές φορές δεν βρίσκεις τις σωστές λέξεις για να το εκφράσεις και απλώς ξεσπάς. Για μένα προσωπικά, αυτή η συγκίνηση έκρυβε μέσα της όλη την προσπάθεια των δύο χρόνων που βρίσκομαι στην ομάδα, αλλά και την ικανοποίηση ότι πέτυχα τον στόχο που είχα θέσει από την πρώτη στιγμή που ήρθα στον Ηρακλή. Ήταν ένα όνειρο για μένα να καταφέρω να πετύχω μια άνοδο στην καριέρα μου. Το κυνηγούσα καιρό και νιώθω πραγματικά περήφανος που το κατάφερα με αυτή την ομάδα».

Πόσο δύσκολο να ανέβει μία ομάδα;

«Το να ανέβει μια ομάδα σημαίνει να κάνει πρωταθλητισμό και ο πρωταθλητισμός δεν είναι εύκολος. Θέλει καθημερινή σκληρή προπόνηση, θέλει αντοχές τόσο σωματικές όσο και ψυχικές για να μπορείς να αντέξεις την πίεση και το άγχος, πόσο μάλλον όταν αντιπροσωπεύεις έναν σύλλογο με το όνομα του Ηρακλή! Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι είναι η διοικητική σταθερότητα που πρέπει να υπάρχει σε ομάδες πρωταθλητισμού, κάτι το οποίο είχαμε εμείς με την έλευση της καινούργιας διοίκησης και είναι κάτι το οποίο μας βοήθησε να μένουμε συγκεντρωμένοι στο κομμάτι που μας αφορά».