ΠΑΟΚ - Μπραν: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς
Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 κόντρα στην Μπραν στην Τούμπα στο πρώτο ματς για τα Play offs του Conference League.
Πλέον οι ασπρεόμαυροι θα πάνε την άλλη βδομάδα στη Νορβηγία για να ψάξουν τη νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο της πρόκρισης για τη League Phase.
Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με την Μπραν στη Νορβηγία την επόμενη Πέμπτη στις 27 Αυγούστου.
Η σέντρα της δεύτερης αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη νορβηγική ομάδα έχει οριστεί για τις 20:00.
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