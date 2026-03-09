Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη ΓΣ της συνέλευση με απόφαση για νέα ΑΜΚ ύψους 13 εκατ. ευρώ, παρουσίασε για πρώτη φορά θετικό ισολογισμό και έδωσε απαντήσεις για το νέο γήπεδο

Με σημαντικές αποφάσεις και εκτενή ενημέρωση προς τους μετόχους ολοκληρώθηκε η τακτική γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην αίθουσα Τύπου της Τούμπας, όπου κυριάρχησαν τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, η νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την παρουσίαση της διαδικασίας ανέλαβε η CEO της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσαρόβα, ενώ παρόντες ήταν ο νομικός σύμβουλος Αχιλλέας Μαυρομάτης, ο φοροτεχνικός Δημήτρης Πανοζάχος και ο Κώστας Φωτιάδης.

Θετικός ισολογισμός για πρώτη φορά

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων, ο Δημήτρης Πανοζάχος ανέγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρουσίασε την οικονομική εικόνα της ΠΑΕ βάσει του ισολογισμού έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Όπως επισημάνθηκε, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να διατηρήσει υπό έλεγχο τα οικονομικά της μεγέθη, με αυξημένα έσοδα και πιο ορθολογική διαχείριση υποχρεώσεων. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα αυξημένα έσοδα από τα εισιτήρια, η θετική ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, αλλά και η στήριξη του μεγαλομετόχου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ΠΑΕ παρουσίασε θετικό αποτέλεσμα χρήσης, καθώς για τη σεζόν 2024-25 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 51.629 ευρώ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια καταγράφονταν ζημίες.

Τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 40.450.000 ευρώ, ενώ τα δικαιώματα ποδοσφαιριστών διαμορφώθηκαν στα 31.770.000 ευρώ. Παράλληλα, τονίστηκε πως δεν υπάρχουν πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές, στοιχείο που αποτυπώνει την οικονομική εξυγίανση.

Αύξηση παρουσίασε και το κόστος λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος. Για την περίοδο 2024-25 ανήλθε στα 62.141.000 ευρώ, έναντι 51.440.000 ευρώ της προηγούμενης σεζόν, με την άνοδο να αποδίδεται στις αυξημένες αγωνιστικές απαιτήσεις και τη στελέχωση του ρόστερ.

Νέα ΑΜΚ 13 εκατ. ευρώ

Η συνέλευση ολοκληρώθηκε με την έγκριση νέας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 13 εκατ. ευρώ, ως ακόμη μία οικονομική ενίσχυση από τον μεγαλομέτοχο Ιβάν Σαββίδης.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ διαμορφώνεται πλέον στα 171.857.072 ευρώ, ενώ όπως σημείωσε ο Δημήτρης Πανοζάχος, η συνολική οικονομική στήριξη του Ιβάν Σαββίδη προς την ΠΑΕ θα φτάσει περίπου τα 205 εκατομμύρια ευρώ.

Τούμπα: «Είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα»

Η Μαρία Γκοντσαρόβα αναφέρθηκε εκτενώς στο πρότζεκτ του νέου γηπέδου στην Τούμπα, επισημαίνοντας ότι το μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε τον Ιανουάριο και περιλαμβάνει όλα τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» ανήκει εξ ολοκλήρου στον Ιβάν Σαββίδη, με τις διαδικασίες να προχωρούν σε επίπεδο μελετών, συνεργασίας με αρχαιολογικές υπηρεσίες, Δήμο Θεσσαλονίκης και Περιφέρεια.

«Το έργο είναι σύνθετο και αφορά τον αστικό ιστό. Είμαστε μέσα στα πλαίσια, αλλά υπάρχουν παράγοντες που δεν εξαρτώνται από εμάς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Καυτανζόγλειο: «Υπογράφουμε άμεσα»

Για τη μετακόμιση στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, η CEO της ΠΑΕ σημείωσε πως η σύμβαση θα υπογραφεί άμεσα, με τον ΠΑΟΚ να αναλαμβάνει μέρος του κόστους εργασιών.

«Θέλουμε το στάδιο έτοιμο όταν το χρειαστούμε. Ελπίζουμε να είναι έτοιμο για τη νέα σεζόν», ανέφερε.

Θέρμη: Προχωρά το αθλητικό κέντρο

Σε ό,τι αφορά το νέο αθλητικό κέντρο στη Θέρμη, ολοκληρώθηκαν οι χωματουργικές εργασίες και τα δίκτυα υποδομών, με τις μελέτες να μπαίνουν στο τελικό στάδιο.

«Σε έξι μήνες μπορούμε να έχουμε την άδεια για να ξεκινήσει η κατασκευή», σημείωσε η Γκοντσαρόβα, προσθέτοντας πως έχουν αποκτηθεί όλες οι απαιτούμενες εκτάσεις.

Σχέσεις ΠΑΕ – ΑΣ και 100 χρόνια ΠΑΟΚ

Αναφορικά με τις σχέσεις ΠΑΕ και ΑΣ, η CEO μίλησε για ενότητα μετά τις εντάσεις του καλοκαιριού, τονίζοντας πως «σε κάθε οικογένεια υπάρχουν θέματα, αλλά προέκυψε μεγαλύτερη συσπείρωση».

Για τα 100 χρόνια του συλλόγου, ανέφερε πως έχει συσταθεί ειδική επιτροπή που θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τόνισε:

«Είναι εδώ, υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Ποτέ δεν πουλάς κάποιον αν δεν θέλει. Τώρα τον απολαμβάνουμε».