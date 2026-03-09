Μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς στο ματς των 100 χρόνων οι παίκτες του Παναιτωλικού πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο τους.

Ο Παναιτωλικός νίκησε άγχος, πίεση και Κηφισιά, με αποτέλεσμα να γιορτάσει ιδανικά τον ένα αιώνα ιστορίας του, καθώς πήρε το τρίποντο με ανατροπή!

Μετά το ματς οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου έγιναν «ένα» με τον κόσμο τους και γιόρτασαν με συνθήματα την... επετειακή νίκη.

Το «πάρτι» θα συνεχιστεί στους δρόμους του Αγρινίου, καθώς η πόλη στις 22:00 θα πάρει... φωτιά για χάρη του αιώνιου Τίτορμου.