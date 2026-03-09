Οι οργανωμένοι φίλοι του Παναιτωλικού έστησαν απίθανο κορεό στη θύρα 6 αφιερωμένο για τον ένα αιώνα ιστορίας του συλλόγου.

Το ματς - γιορτή των 100 χρόνων του Παναιτωλικού, κόντρα στην Κηφισιά, ξεκίνησε και οι φίλοι των Αγρινιωτών τίμησαν την ομάδα της καρδιάς τους με ένα εκπληκτικό κορεό βγαλμένο από τον ένα αιώνα κιτρινομπλέ ιστορίας.

Στη θύρα 6 στήθηκε μεγάλο πανό που έγραφε «Εν Αγρινίω την 9η Μαρτίου του 1926», όπου είναι η πρώτη πρόταση του καταστατικού ίδρυσης του συλλόγου.

Στη συνέχεια, σηκώθηκε το εκπληκτικό κορεό, το οποίο είχε στα πλάγια, ως... φιλμ, στιγμές ορόσημα από τα 100 χρόνια ιστορίας του κλαμπ, από το πρώτο Δ.Σ. και το παρθενικό ματς μέχρι την άνοδο του 2011, η οποία αποτέλεσε την επιστροφή των Καναρινιών στην κορυφαία κατηγορία μετά από 34 χρόνια.

Στο κέντρο του κορεό είναι τοπόσημα του Αγρινίου και μπροστά το επετειακό σήμα που είχαν προτείνει οι Warriors με το «Π» τον Τίτορμο και φύλλα από ελιά και καπνό.

Θυμίζουμε πως το γήπεδο είναι Sold Out, ενώ μετά από περίπου 2,5 χρόνια λειτουργεί ξανά η μικρή εξέδρα του «κλουβιού».