Καλαμάτα για Μονεμβασιώτη: «Λειτουργούμε με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό, ας επικεντρωθεί στην ομάδα του»

Η ανακοίνωση - απάντηση της Καλαμάτας στις τοποθετήσεις του ισχυρού άνδρα του Ηρακλή, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο iraklis radio, ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης αναφερόμενος στην Καλαμάτα τόνισε: «Η ομάδα έπαιξε ένα παιχνίδι πριν δυο μέρες με την Καλάματα. Τι ακούτε για την Καλαμάτα; Ότι είναι όλα καλά, δίνουν πριμ, μεγάλα συμβόλαια. Γιατί τα διέψευσε ο κύριος Βοσνιάδης ξέρετε; Γιατί οι πληρωμές είναι πίσω κάποιους μήνες. Στην ΠΑΕ Ηρακλής πληρώνονται σαν τράπεζα».

Η Καλαμάτα απάντησε στις δηλώσεις Μονεμβασιώτη και με ανακοίνωσή της κατέστησε σαφές ότι η ομάδα λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό προς τους ποδοσφαιριστές.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής, κ. Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, οι οποίες διατυπώθηκαν σε ραδιοφωνική του συνέντευξη και αφορούσαν ζητήματα πληρωμών της ομάδας μας.

Θα συνιστούσαμε στον κ. Μονεμβασιώτη να επικεντρώνεται αποκλειστικά στα εσωτερικά ζητήματα της ομάδας του και να αποφεύγει δημόσιες τοποθετήσεις που θίγουν ή υπονομεύουν άλλες ΠΑΕ και τους ανθρώπους που τις διοικούν. Η ΠΑΕ Καλαμάτα λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, συνέπεια και σεβασμό απέναντι στους ποδοσφαιριστές, τους συνεργάτες της και το φίλαθλο κοινό, και δεν αποδέχεται αβάσιμες αιχμές.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι πριν από οποιαδήποτε δημόσια κρίση ή σχόλιο, είναι σκόπιμο ο καθένας να προβαίνει πρώτα σε έναν ειλικρινή απολογισμό της δικής του πορείας και των καταστάσεων που έχουν διαμορφωθεί στον σύλλογο που εκπροσωπεί. Η ιστορία και η διαδρομή κάθε ομάδας είναι γνωστές σε όλους και δεν επιδέχονται επιλεκτικές αναγνώσεις ή εύκολες συγκρίσεις.

Όπως σοφά αναφέρει και ο λαός μας, «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί». Η συγκεκριμένη παροιμία αποτυπώνει πλήρως τη στάση που θα όφειλαν να τηρούν όσοι επιλέγουν να τοποθετούνται δημόσια για άλλους.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα θα συνεχίσει απερίσπαστη την πορεία της, με στόχο την αγωνιστική πρόοδο, την υγιή ανάπτυξη και τον σεβασμό στις αρχές του ποδοσφαίρου».