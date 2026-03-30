Βοσνιάδης: «Ένα χρόνο δούλευαν πίσω από την πλάτη μου για την επόμενη χρονιά»

Η Καλαμάτα μετά από 26 χρόνια επέστρεψε στην Super League με τον Αλέκο Βοσνιάδη να ανεβάζει ακόμα μία ομάδα στην μεγάλη κατηγορία, κατακτώντας μάλιστα και φέτος όπως και πέρσι με την ΑΕΛ Novibet και το Σούπερ Καπ.

Ο έμπειρος προπονητής δεν θα συνεχίσει στους Μεσσήνιους με τον ίδιο με δηλώσεις του στο Metropolis να μην μασάει τα λόγια του και μεταξύ άλλων να αναφέρει πως οι άνθρωποι της «Μαύρης Θύελλας» δούλευαν έναν χρόνο πίσω από την πλάτη του για την επόμενη χρονιά.

Αναλυτικά ο Αλέκος Βοσνάδης ανέφερε τα εξής: «Περνούσαμε μία όμορφη περίοδο, αλλά έγινε ακόμα καλύτερη από τη στιγμή που σηκώσαμε το πρωτάθλημα και μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ. Είχαμε πολύ καλή εικόνα, όπως και ο Ηρακλής, αλλά θεωρώ πως αξίζαμε τη νίκη».

Για την άνοδο: «Η Καλαμάτα το είχε ανάγκη και μετά από 26 χρόνια ήρθε η χαρά στην πόλη και είμαι πολύ χαρούμενος και εγώ».

Για το ότι δεν θα πάει με την Καλαμάτα στη Stoiximan Super League: «Να βγάλουμε την ταμπέλα «δεν θέλει ο Βοσνιάδης». Είναι δυνατόν με κοντά 1.000 παιχνίδια σε πάγκους να φοβάμαι να πάω σε μία ομάδα στην πρώτη κατηγορία; Αν δεν μου αρέσουν οι συνθήκες, φεύγω. Υπάρχουν συνθήκες που δεν βοηθούσαν στην παραμονή μου στην ομάδα της Καλαμάτας.

Όλη η πόλη έλεγε να μείνει o προπονητής και μετά διέρρευσε ένα όνομα για την επόμενη χρονιά. Έτσι, γρήγορα μάζεμα και φεύγουμε. Έναν χρόνο ολόκληρο δούλευαν πίσω από την πλάτη μου για την επόμενη χρονιά. Εμείς φύγαμε γεμάτοι και όχι πικραμένοι».

Για τη διοίκηση: «Οκτώ χρόνια η ομάδα με τη διοίκηση Πρασσά, με καλούς προπονητές ήταν ανέκδοτο. Είχε παίκτες, προπονητές πρώτης γραμμής και πολλά χρήματα. Γινόμαστε η επιλογή για να πετύχει, μία ομάδα που ήταν η καλύτερη όλη τη χρονιά , πήρε την άνοδο και το πρωτάθλημα. Η συνταγή πέτυχε και τώρα κοιτάμε την επόμενή μας ομάδα που θα έχουμε φίλους μόνο.

Με τον Πρασσά θα είμαστε φίλοι. Η δική μου κατάσταση είναι να βάζω δίπλα μου φίλους, όχι να βάζω κάποιον απέναντι. Θέλουμε να πηγαίνουμε στην Καλαμάτα και να έχουμε φίλους. Με τον κύριο Πρασσά ζήτημα να είχαμε 10 φορές επικοινωνία όλο τον χρόνο. Ήταν μακριά, δεν ήθελα να ενοχλήσω και είχαμε μία άριστη συνεργασία».

Για τον Ηρακλή: «Μία ομάδα που ανεβαίνει χρειάζεται ενίσχυση. Αν θέλει να κρατήσει τον προπονητή να το κάνει, έναν Έλληνα προπονητή με προοπτική. Ο Ηρακλής θα έχει μεγαλύτερη πίεση και απαιτήσεις και εκεί ο Ηρακλής θα πρέπει να είναι έτοιμος για να προετοιμαστεί κατάλληλα καθώς δεν θα αγωνιστεί για να σωθεί. Θα πρέπει να τα πάει καλά».

Για τις φήμες αναδιάρθρωσης: «Αν πρέπει να κάνουν όντως αναδιάρθρωση, θα πρέπει να ανέβουν οι δεύτερες ομάδες από τη δεύτερη κατηγορία και όχι να μην πέσουν δύο από τη μεγάλη κατηγορία».