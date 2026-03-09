Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: Νίκη κορυφής για την ΑΕΚ και τώρα Τσέλιε
Η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ κατέχει την κορυφή μόνη της και ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε στο γεγονός.
Ο ρεπόρτερ της Ένωσης, παράλληλα, έκανε ένα σχόλιο για τη διαιτησία στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet, αλλά και γι' αυτό που έρχεται με τον Ατρόμητο.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τακτική προσέγγιση της ΑΕΚ και φυσικά στα σπουδαία ματς με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τσακίρης
