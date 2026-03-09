Οι δύο λόγοι για τους οποίους η ΑΕΚ δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της αναβολής στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για την 25η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα μέσα στον Μάρτιο, καθώς οι δύο αναμετρήσεις της με την Τσέλιε για το Conference League στις 12 και 19/3 πλαισιώνουν το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο στις 15 του ίδιου μήνα.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, σε άλλη περίπτωση θα ήταν μονόδρομος για την Ένωση το να ζητήσει αναβολή για το ματς με τους Περιστεριώτες, ωστόσο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει το νομικό δικαίωμα να το πράξει αυτό την παρούσα στιγμή.

Γιατί δεν μπορεί να ζητήσει αναβολή;

Ο βασικότερος λόγος έγκειται στο γεγονός ότι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο αφορά την 25η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League και σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στους κανόνες της διοργανώτριας αρχής, δεν μπορούν να εγκριθούν αντίστοιχα αιτήματα (αναφέρονται ως «Joker Right») στις τρεις τελευταίες «στροφές» του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, οι αγώνες της 24ης, της 25ης και της 26ης αγωνιστικής δεν μπορούν να αναβληθούν υπό καμία συνθήκη, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες στο καλεντάρι για την αναπλήρωσή τους πριν από την έναρξη των Play Offs.

Επιπλέον, ακόμη κι αν το παιχνίδι δεν βρισκόταν στο γκρουπ αυτών των αγωνιστικών, η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε υποβάλει το σχετικό της αίτημα τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη διεξαγωγή του ματς με τον Ατρόμητο. Ο κανονισμός της Super League ορίζει ότι η αίτηση της ομάδας θα πρέπει να κατατίθεται το αργότερο μέχρι την προτελευταία Παρασκευή πριν το σαββατοκύριακο του αγώνα.

Συνεπώς, ο συνδυασμός αυτών των δυο περιορισμών που έχουν θέσει οι διοργανωτές υποχρεώνει τους Κιτρινόμαυρους να αγωνιστούν κανονικά στο Περιστέρι, παρά το πολύ φορτωμένο πρόγραμμά τους.

