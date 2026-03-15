Ατρόμητος - ΑΕΚ: Τα highlights του ματς (vid)
Σε ματς για... γερά νεύρα ο Ατρόμητος προηγήθηκε κόντρα στην ΑΕΚ, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανέτρεψε το σκορ, όμως οι Περιστεριώτες ισοφάρισαν σε 2-2 και πήραν τον βαθμό.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 33ο λεπτό, όταν ο Ούρονεν εκτέλεσε το φάουλ που κέρδισε ο Τσούμπερ και ο Μήτογλου με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι άνοιξε το σκορ. Ο Έλληνας στόπερ σκόραρε στο πρώτο του ματς κόντρα στην παλιά του ομάδα και δεν πανηγύρισε σε ένδειξη σεβασμού.
Στο 43' ο Καραμάνης έκλεψε την μπάλα από τον Μάνταλο, με δυνατό σουτ σημάδεψε το οριζόντιο και στην επαναφορά ο Μπάκου έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, όμως σηκώθηκε σημαιάκι για οφσάιντ.
Στο 45ο λεπτό ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά, ο Βάργκα κατέβασε την μπάλα και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ.
Ο Λούκα Γιόβιτς ανέτρεψε το σκορ με δυο γκολ σε έξι λεπτά. Στο 63' ο Σέρβος ισοφάτισε με άπιαστο πλασέ από το ύψος της περιοχής και στο 69' πλάσαρε εύστοχα έπειτα από γύρισμα του Κοϊτά.
Ο Ατρόμητος ισοφάρισε άμεσα εκμεταλλευόμενος ακόμα μια στατική φάση. Στο 71' ο Ούρονεν εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι ο Μουτουσαμί, ο οποίος με διαγώνιο σουτ έκανε το 2-2.
Η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις είχε διπλό δοκάρι. Στο 90+3' ο Ζοάο Μάριο εκτέλεσε κόρνερ, από κεφαλιά του Μουκουντί η μπάλα στο οριζόντιο και εν συνεχεία ο Γιόβιτς σημάδεψε το αριστερό δοκάρι με σουτ.
