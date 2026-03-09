Η σούπερ αποτελεσματικότητα, η αμυντική πρόοδος και οι τέσσερις του Παναθηναϊκού!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για όσα ξεχωρίζουν στο πολύ καλό φεγγάρι του Παναθηναϊκού και ένα κουαρτέτο παικτών που αποτελούν μεγάλα κέρδη στη φετινή σεζόν.

Η φετινή χρονιά του Παναθηναϊκού στις εν Ελλάδι του υποχρεώσεις που αποτελούν και το απόλυτο κριτήριο επιτυχίας ήταν από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών. Γίνεται εύκολα κατανοητό αν σκεφτούμε πως το Τριφύλλι εξασφάλισε την παρουσία του στα play offs μόλις δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας και δεν κατάφερε να μπει ούτε μία στιγμή στο κάδρο των διεκδικητών του τίτλου. Η λέξη αποτυχία θα συνοδεύει την παρουσία των ''πρασίνων'' στο πρωτάθλημα αλλά και στο Κύπελλο, με τον σύλλογο να πληρώνει κατά κύριο τις πολλές αλλαγές προπονητών της τελευταίας διετίας. Οι πέντε νίκες και η μία ισοπαλία στα τελευταία έξι παιχνίδια, τα τέσσερα σερί τρίποντα και το σφράγισμα της τέταρτης θέσης, δημιουργούν μία προσδοκία για το αύριο λόγω της εικόνας, μία ηρεμία για το σήμερα ενόψει Μπέτις αλλά επειδή μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, προφανώς δεν μπορεί να συνιστά ποδοσφαιρικό λάγο για πανηγυρισμούς και ευδαιμονία, ούτε γεγονός που αξίζει να σταθούμε σε αυτό. Έγινε κάτι που απλά έπρεπε να γίνει και το κλαμπ γλίτωσε από την ποδοσφαιρική ξεφτίλα της συμμετοχής στο 5-8.

Τα τέσσερα μεγάλη κέρδη του 2026

Μέσα από την φετινή διαδικασία, όμως, και ανεξάρτητα από το πως θα ολοκληρωθεί η σεζόν, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να δημιουργήσει μία τετράδα παικτών που αποτελούν σημείο αναφοράς στο σήμερα αλλά και στο αύριο, παίκτες που κατάφεραν μέσα στο 2026 να γίνουν σημαντικοί, να κάνουν την διαφορά στο σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ. Ποιοί είναι αυτοί;

1) Ο Ανδρέας Τεττέη που αποκτήθηκε από την Κηφισιά και πολύ γρήγορα απάντησε στην ερώτηση για το αν μπορεί να διαχειριστεί το βάρος της φανέλας και να κάνει όσα έκανε και στην προηγούμενή του ομάδα. Ο Έλληνας φορ έχει πραγματοποιήσει μία φοβερή εκκίνηση στην ''πράσινη'' καριέρα του, αποτελώντας τον μεγάλο πρωταγωνιστή στο πολύ καλό φεγγάρι της ομάδας του. Προφανώς η διάρκεια είναι το ζητούμενο αλλά το πρώτο δείγμα είναι εντυπωσιακό και δείχνει πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να βασιστεί πάνω του.

2) Ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο έκανε την στρατηγική επιλογή να επενδύσει στον μοναδικό Έλληνα κεντρικό χαφ της νέας γενιάς που άφηνε υποσχέσεις για το μέλλον και βλέπει πάνω στο χορτάρι τις ευεργετικές ιδιότητες της απόφασής του. Ο Σωτήρης Κοντούρης από την ημέρα που έπαιξε για πρώτη φορά με το Τριφύλλι μέχρι και σήμερα, δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Σε κάθε ματς και καλύτερος, σε κάθε αναμέτρηση είναι εκεί να κερδίσει μονομαχίες, να φτιάξει το παιχνίδι, να καλύψει μέτρα, να απειλήσει με σουτ από απόσταση.

3)Έφτασε μια ανάσα από την πόρτα της εξόδου. Βρέθηκε μακριά από το Κορωπί, καθώς η εισήγηση ήταν αρνητικά για παραμονή του στην ομάδα. Δεν είπε τίποτα. Δεν έσκυψε το κεφάλι. Δεν τα παράτησε. Εκμεταλλεύθηκε κάθε λεπτό συμμετοχής, άρπαξε όλες τις ευκαιρίες από τα μαλλιά και κατάφερε τους τελευταίους μήνες να γίνει βασικός και αναντικαστάτος, έχοντας την απόλυτη ουσία στο παιχνίδι του. Γκολ και ασίστ. 5 και 3 αντίστοιχα. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα είναι εδώ!

4) Αν δεν είχε αλλάξει η ποδοσφαιρική κατάσταση στον Παναθηναϊκό, πιθανότατα θα είχε παραμείνει στον Λεβαδειακό και μετά τον δανεισμό του. Τα πράγματα άλλαξαν, η απόφαση πάρθηκε από τον Στέφανο Κοτσόλη και ο Γιώργος Κάτρης δικαιώνει τις προσδοκίες αλλά και τον Ράφα Μπενίτεθ που τον εμπιστεύθηκε. Ο Έλληνας στόπερ κατάφερε να γίνει βασικός με το σπαθί του και να λογίζεται όπως και οι τρεις προαναφερθέντες, ως ένας από τους παίκτες πρώτης γραμμής του συνόλου που του χρόνου θα μπει στη σεζόν για να πάρει το πρωτάθλημα.

Η σούπερ αποτελεσματικότητα

Στο 4/4 του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο ματς του Europa League κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, ο Παναθηναϊκός τρέχει μία τρομερή επίδοση αποτελεσματικότητας. Σκοράρει δηλαδή πολλά περισσότερα τέρματα από τις ευκαιρίες που δημιουργεί, βρίσκοντας εξαιρετικές εκτελέσεις από τους ποδοσφαιριστές του. Σε αυτά τα ματς, το Τριφύλλι έχει 9.85xGoals συνολικά. Έχει παραβιάσει την αντίπαλη εστία 16 φορές, σκοράροντας 6.15 γκολ περισσότερα από το προσδοκώμενο, επίδοση που δεν είχε ποτέ ξανά σε σειρά αγώνων την τελευταία διετία! Δημιουργικά έχει ανέβει στο 1.64xGoals ανά παιχνίδι από το 1.37 των πρώτων 25 παιχνιδιών επί Μπενίτεθ και έχει περιθώρια βελτίωσης σε αυτό το κομμάτι.

Η αμυντική πρόοδος

Μέχρι και την ΑΕΛ, ο Παναθηναϊκός επέτρεπε στους αντιπάλους 1.17xGoals ανά παιχνίδι, επίδοση κάκιστη που δεν μπορεί να συνοδεύει ομάδα πρωταθλητισμού. Το τέλος των πειραμάτων, η καθιέρωση του 3-6-1, η απόδοση των αμυντικών και των μέσων και η δουλειά στις προπονήσεις, οδήγησαν σε μία σημαντική πρόοδο που αποτελεί πυλώνα του καλού διαστήματος των ''πρασίνων'' στη σεζόν.

Το 1.17 έγινε 0.72, μία επίδοση όπου το Τριφύλλι θα πρέπει να την διατηρήσει σε αυτά τα επίπεδα στα παιχνίδια που ακολουθούν σε Ελλάδα κι Ευρώπη.