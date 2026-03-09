Ο Παναιτωλικός με ανακοίνωση του έκανε κάλεσμα στον κόσμο του για το σημαντικό ματς - γιορτή για τα 100 χρόνια, κόντρα στην Κηφισιά.

Ημέρα γιορτής αλλά και αγώνα για τον Παναιτωλικό. Οι φίλοι των Καναρινιών μπορεί σήμερα να βρίσκονται σε εορταστικό κλίμα, λόγω της συμπλήρωσης ενός αιώνα ιστορίας της ομάδας, όμως η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έχει μπροστά της ένα δύσκολο και ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι με αντίπαλο την Κηφισιά, στο Αγρίνιο (9/3, 18:00).

Σε αυτό το πλαίσιο η «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ έκανε κάλεσμα στον κόσμο αν δώσει δυναμικό παρών στο γήπεδο και μάλιστα από νωρίς. Αξιοσημείωτο, πως λίγο πριν τη σέντρα έχουν μείνει ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια για το «κλουβί».

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Σήμερα είναι ημέρα γιορτής:

Ο Σύλλογός μας, ο Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, συμπληρώνει ένα ΑΙΩΝΑ από την ίδρυσή του!

Καλούμε όλους τους φίλους του, όλους τους Αγρινιώτες και Αιτωλοακαρνάνες να τιμήσουμε τα γενέθλια του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Γ.Φ.Σ., στο «σπίτι μας», στο γήπεδο. Φοράμε όλοι ΚΙΤΡΙΝΑ-ΜΠΛΕ και παίρνουμε θέση στις κερκίδες!

Σήμερα είναι και η ημέρα μιας σημαντικής αναμέτρησης:

Στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας , σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με την Κηφισιά, με τη φωνή, το χειροκρότημα, τη θετική μας ενέργεια και δίνουμε σύνθημα νίκης στους ποδοσφαιριστές μας, ενθαρρύνοντάς τους ως το τέλος!

Όλοι στο γήπεδο να ζήσουμε αυτή τη μοναδική επέτειο!

Όλοι στο γήπεδο να στηρίξουμε τον Παναιτωλικό και να γιορτάσουμε με νίκη τα 100 χρόνια του!!!

Τα εκδοτήρια θα είναι ανοικτά από τις 13.00 έως την έναρξη

Οι θύρες ανοίγουν στις 16.00

Στην είσοδο θα προσφέρεται δωρεάν σημαία

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προσοχή!

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων στον σημερινό αγώνα έχει προγραμματιστεί μεταξύ άλλων και Drone Show, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πετάξουν εκατοντάδες Drone στην περιοχή του γηπέδου. Ενημερώνουμε ότι για λόγους ασφαλείας, εκτός της εταιρείας που έχει αναλάβει το Show και όσων ακόμα έχουν λάβει την άδεια ΠΑΕ, απαγορεύεται η χρήση Drone από οποιονδήποτε άλλον».