Την ημέρα των 100 χρόνων του Παναιτωλικού υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην μπουτίκ, ενώ παράλληλα είναι τεράστια ζήτηση για τα εισιτήρια με την Κηφισιά.

Ημέρα γιορτής για την «οικογένεια» του Παναιτωλικού και φυσικά για ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία. Το καμάρι της περιοχής συμπλήρωσε έναν αιώνα περήφανης ιστορίας και το Αγρίνιο κινείται σε... κιτρινομπλέ ρυθμούς.

Φυσικά η προσμονή του κόσμου για αυτήν την ημέρα ήταν μεγάλη και αυτό αποτυπώνεται από την μεγάλη κινητικότητα που υπάρχει από το πρωί στην μπουτίκ του Τίτορμου, στο γήπεδο της ομάδας.

Φίλοι των Καναρινιών ζητούν την επετειακή φανέλα, η οποία όμως έχει κάνει... φτερά, καθώς τα 100 κομμάτια που κυκλοφόρησαν εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Παρόλα αυτά Αγρινιώτες φίλαθλοι προχωρούν σε ψώνια με άλλα επετειακά προϊόντα και η «ροή» του κόσμου ανακυκλώνεται συνεχώς, ενώ φυσικά υπάρχουν και φίλοι της ομάδας, οι οποίοι απλά απολαμβάνουν την βόλτα του έξω από το γήπεδο, εν αναμονή του ματς με την Κηφισιά.

Μεγάλη ζήτηση για εισιτήρια

Αναφορικά με το παιχνίδι - γιορτή με την ομάδα των Βορείων Προαστίων, το οποίο φυσικά δεν παύει να είναι πολύ σημαντικό και για βαθμολογικούς λόγους, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια και λίγες ώρες πριν την σέντρα τα διαθέσιμα εισιτήρια δεν είναι πολλά.

Όπως προκύπτει, με το άνοιγμα μέρους της μικρής εξέδρας η χωρητικότητα του γηπέδου είναι πλέον στις 5.950 θέσεις, ενώ ο αριθμός θα αυξηθεί κατά περίπου 500, όταν ανοίξει το πάνω τμήμα.