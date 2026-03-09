ΟΦΗ: «Χρόνια πολλά Τίτορμε, ένας αιώνας ιστορίας για το καμάρι της δυτικής Ελλάδας»

Οι ευχές του ΟΦΗ για τον... αιώνιο Παναιτωλικό, ο οποίος συμπλήρωσε 100 χρόνια ιστορίας.

Ο Παναιτωλικός συμπλήρωσε έναν αιώνα περήφανης ιστορίας κι εκτός από τον σύλλογο γιορτάζει τόσο το Αγρίνιο, όσο και ευρύτερα η Αιτωλοακαρνανία. Η πρώτη ομάδα της Super League που ευχήθηκε στον Τίτορμο είναι ο ΟΦΗ.

Τα δυο κλαμπ έχουν άριστες σχέσεις και με αυτόν τον τρόπο οι Κρητικοί ανταπέδωσαν τις αντίστοιχες ευχές που είχαν στείλει οι Αγρινιώτες πριν λίγους μήνες, όταν ο Όμιλος συμπλήρωσε τα 100 χρόνια.

Το εικαστικό του ΟΦΗ απεικονίζει τον Τίτορμο να φοράει κιτρινομπλέ μανδύα που γράφει «100 Years». Ο Παναιτωλικός ευχαρίστησε τους Κρητικούς με χαρακτηριστικό emoji στα σχόλια.

Το μήνυμα του ΟΦΗ

«Ένας αιώνας ιστορίας και υπερηφάνειας για το καμάρι της δυτικής Ελλάδας!

Χρόνια πολλά Παναιτωλικέ!».