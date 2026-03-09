ΟΦΗ: «Χρόνια πολλά Τίτορμε, ένας αιώνας ιστορίας για το καμάρι της δυτικής Ελλάδας»
Ο Παναιτωλικός συμπλήρωσε έναν αιώνα περήφανης ιστορίας κι εκτός από τον σύλλογο γιορτάζει τόσο το Αγρίνιο, όσο και ευρύτερα η Αιτωλοακαρνανία. Η πρώτη ομάδα της Super League που ευχήθηκε στον Τίτορμο είναι ο ΟΦΗ.
Τα δυο κλαμπ έχουν άριστες σχέσεις και με αυτόν τον τρόπο οι Κρητικοί ανταπέδωσαν τις αντίστοιχες ευχές που είχαν στείλει οι Αγρινιώτες πριν λίγους μήνες, όταν ο Όμιλος συμπλήρωσε τα 100 χρόνια.
Το εικαστικό του ΟΦΗ απεικονίζει τον Τίτορμο να φοράει κιτρινομπλέ μανδύα που γράφει «100 Years». Ο Παναιτωλικός ευχαρίστησε τους Κρητικούς με χαρακτηριστικό emoji στα σχόλια.
Το μήνυμα του ΟΦΗ
«Ένας αιώνας ιστορίας και υπερηφάνειας για το καμάρι της δυτικής Ελλάδας!
Χρόνια πολλά Παναιτωλικέ!».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.