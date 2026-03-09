Μεντιλίμπαρ: «Στο παρελθόν σκοράραμε πιο εύκολα και φέτος δεν βγαίνει, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ μίλησε για το γεγονός ότι δε σκόραρε η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού :

- Τι έχετε στο πλάνο σας ενόψει των play offs για να λύσετε το θέμα της δυστοκίας στην επίθεση;

Όταν θα παίζουμε μεταξύ μας όλοι θα δυσκολευτούν, είδατε και ο ΠΑΟΚ απόψε δυσκολεύτηκε να σκοράρει. Αυτό συμβαίνει. Προφανώς και το έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε με τη δουλειά, να έχουμε περισσότερες πάσες, καλύτερες σέντρες. Στο παρελθόν σκοράραμε πιο εύκολα, φέτος δεν βγαίνει για τον οποιονδήποτε λόγο, αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε - θα συνεχίσουμε την προσπάθεια - μέχρι να το καταφέρουμε.

- Φέτος σε επτά δυνατά ματς έχετε μόλις μία νίκη, ποια η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν που ήταν εντελώς διαφορετικά, έχουν μάθει τον τρόπο παιχνιδιού σας και επιπλέον αυτό δημιουργεί κάποια μεγαλύτερη πίεση στην ομάδα για τη συνέχεια;

Όλες οι ομάδες προσπαθούν να δυναμώνουν και φέτος το έχουν καταφέρει όλες και όλες θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα ξεκίνησαν όλες οι ομάδες να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα και να προσπαθούν να γίνουν καλύτερες, είναι φυσιολογικό αυτό να συμβαίνει δεν είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Δε σημαίνει ότι σε ένα πρωτάθλημα πάντα μπορεί να κερδίζει μόνο ένας. Δεύτερον είναι και αυτό που είπατε, ίσως να έχουν μάθει να μας αντιμετωπίζουν και όταν μία ομάδα παίζει πιο αμυντικά είναι πιο δύσκολο να σκοράρεις απέναντί της. Πέρσι το κάναμε πιο εύκολα στο πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη, δεν παίζεις όμως μόνος σου υπάρχει και ο αντίπαλος. Φέτος δυσκολευόμαστε περισσότερο, αλλά είναι κάτι το φυσιολογικό, συνεχίζουμε όμως να προσπαθούμε για να κερδίζουμε, όπως φυσικά θα κάνουν και οι άλλες ομάδες.

- Ενόψει των play offs τι πρέπει να διορθώσει η ομάδα σας: μιλήσατε πριν για την αποτελεσματικότητα, είναι μόνο αυτό;

Δεν είναι μόνο η αποτελεσματικότητα, πρέπει γενικότερα να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας, όλα μας τα στοιχεία πρέπει να βελτιωθούν.

- Έχετε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα στους παίκτες που έλειψαν λόγω τραυματισμών ή με το πρόσφατο Copa Africa;

Ο μόνος που είχε πρόβλημα ήταν ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος έμεινε για δέκα ημέρες εκτός προπονήσεων και επέστρεψε κανονικά με την ομάδα και αγωνίστηκε. Όλοι οι υπόλοιποι, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι καλά αναφορικά με τη φυσική τους κατάσταση. Τώρα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό, να έχει μείνει το μυαλό του κάπου αλλού, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, αλλά από άποψη φυσικής κατάστασης και υγείας δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα.