Μεντιλίμπαρ: «Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πιο άμεσα, δεν καταφέραμε να είμαστε αποτελεσματικοί»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ και στην έλλειψη αποτελεσματικότητας των ερυθρόλευκων.

Μιλώντας στην Cosmote TV μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε:

«Έπαιξαν πιο άμεσα από εμάς, θέλαμε να παίξουμε από πίσω, μας δυσκόλεψαν και μας πίεσαν. Δεν είχε γενικά ευκαιρίες το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δεν καταφέραμε να είμαστε αποτελεσματικοί για να κερδίσουμε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν σημαινει πως οταν έχεις περισσότερους επιθετικούς θα βαλεις και γκολ, αντιθέτως ρισκάρεις περισσότερο. Προσπαθήσαμε να σκοράρουμε και οι δύο ομάδες, ευτυχώς, όπως εμείς, ούτε ο ΠΑΟΚ ήταν αποτελεσματικός».