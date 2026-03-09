Μισός ΠΑΟΚ, ολόκληρη ψυχή!

Ο Σταύρος Σουντουλίδης είδε τον… μισό ΠΑΟΚ να φεύγει με το βαθμό της ισοπαλίας από το «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακός και να μένει όρθιος σε ένα ντέρμπι που θα μπορούσε ακόμη και να το κερδίσει.

Δεν το λες αποτυχία. Ο ΠΑΟΚ έφυγε από το Φάληρο με το 0-0 και, αν κάτσεις να δεις τις συνθήκες, μάλλον πρέπει να το δεις αλλιώς. Αν υποθέσουμε ότι ο Γερεμέγεφ είναι οριακά εκτεθειμένος στη φάση του πρώτου ημιχρόνου — μια φάση που δεν σηκώθηκε ποτέ σημαιάκι — στην μεγάλη ευκαιρία του ο Κωνσταντέλιας κατάφερνε να τελειώσει αλλιώς το δικό του τετ α τετ, ή στις καθυστερήσεις ο Ντεσπόντοφ κάνει τα αυτονόητα απέναντι στον Τζολάκη, τότε τώρα θα μιλούσαμε για διπλό τίτλου.

Ο… μισός ΠΑΟΚ άγγιξε τη νίκη. Γιατί μισός ήταν. Και το ξέρουν όλοι.

Χωρίς Κωνσταντέλια, Τάισον, Μεϊτέ, Κένι, Γιακουμάκη, Παβλένκα στο αρχικό σχήμα. Με τον Ζίβκοβιτς να μένει εκτός στο ζέσταμα. Με παίκτες που μπήκαν να παίξουν πάνω από τα όριά τους. Κι όμως, έμεινε όρθιος.

Κι αυτός ο βαθμός μπορεί να αποδειχθεί χρυσός.

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήρθε μέσα από ιδρώτα, χαρακτήρα και άμυνα που έμοιαζε ατσάλι. Ο Τσιφτσής ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε. Το δίδυμο Κεντζιόρα – Μιχαηλίδης έκανε κατάθεση ψυχής. Ο Σάντσες έπαιξε σαν να ήταν χρόνια σε τέτοια παιχνίδια. Απροσπέλαστος.

Κι όμως, πριν τη σέντρα, όταν ανακοινώθηκε η ενδεκάδα, οι περισσότεροι ΠΑΟΚτσήδες σταυροκοπήθηκαν. Λογικό. Άλλη ενδεκάδα περίμεναν, άλλη είδαν. Αλλά όσοι πάτησαν το χορτάρι, ήταν έτοιμοι για τη μάχη. Πιστοί στρατιώτες. Εντεκα ψυχές.

Σ’ όλο το πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός γέμιζε την μπάλα ξανά και ξανά. Πάνω από… πενήντα φορές ο Τζολάκης σημάδευε στο δεύτερο μισό του γηπέδου τον Ελ Κάαμπι, λες και έψαχνε κάτι που δεν υπήρχε. Σχέδιο δεν φάνηκε ποτέ απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που με τον Μπιάνκο και τον ασταμάτητο Ζαφείρη έκλεινε κάθε διάδρομο προς την άμυνά του.

Και όταν ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς Κωνσταντέλια και Τάισον, αμέσως άλλαξε η αίσθηση του αγώνα. Η μεγάλη στιγμή του Δικεφάλου γεννήθηκε από τα δικά τους πόδια. Προστέθηκε λίγο αργότερα κι ο Μεϊτέ για να «κλειδώσει» το μηδέν.

Δεν ξέρω πόσες ομάδες θα άντεχαν τόσες απουσίες. Πόσες θα έβγαζαν τέτοια πνευματική αντοχή σε ντέρμπι κορυφής. Ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε, αλλά δεν λύγισε. Και αυτό λέει πολλά.

Το μεγάλο κέρδος ενός 0-0

Κρατά την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Κρατά την ισοβαθμία με την ΑΕΚ. Τους έχει κερδίσει και τους δύο στον πρώτο γύρο. Είναι πρώτος στην ειδική βαθμολογία των ντέρμπι με 11 βαθμούς. Κι αυτές οι λεπτομέρειες στα playoff μετράνε διπλά.

Επίσης, μια σημαντική παράμετρος έχει να κάνει με τις αμυντικές επιδόσεις των «ασπρόμαυρων», που δεν δέχθηκαν γκολ στα ντέρμπι που έδωσαν στο δεύτερο γύρο.

Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ μέτρησε τρεις «λευκές» ισοπαλίες με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Άρη, ενώ νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-0.

Αν μη τι άλλο ο φετινός απολογισμός στα ντέρμπι είναι εκ διαμέτρου αντίθετος με αυτή της περσινής σεζόν, όταν και στην κανονική διάρκεια είχε μετρήσει τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες στα αντίστοιχα ματς!

«Η περυσινή χρονιά είναι το 2024-25 και η φετινή είναι το… 2025-26. Οπότε τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Οι καταστάσεις είναι διαφορετικές. Το ποδόσφαιρο είναι γενικά έτσι και μπορεί αν φέρει διαφορετικά πράγματα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πει ότι θα κερδίσεις πολλά παιχνίδια, θα χάσεις πολλά παιχνίδια», απάντησε ο προπονητής του «Δικεφάλου» στη συνέντευξη Τύπου.

Αλήθεια, τι να πεις για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Παραδίδει μαθήματα διαχείρισης. Διαβάζει τα παιχνίδια, προστατεύει παίκτες, κρατά την ομάδα ζωντανή ακόμη και στις πιο δύσκολες βραδιές.

Και τώρα έρχεται ο… κανονικός ΠΑΟΚ. Με ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Με χρόνο αποκατάστασης. Όχι μεγάλο, αλλά αρκετό για να μη χαθεί άλλος. Με παίκτες που θα επιστρέψουν. Να δούμε τότε ποιος θα μπορέσει να τον νικήσει.

Γιατί στο Φάληρο έπαιξαν πέντε (τέσσερις από την αρχή της σεζόν) βασικοί. Και πάλι έδειχνε πιο ομάδα από τον αντίπαλό της.

Αποκατάσταση τώρα. Να γυρίσουν όλοι. Να μην χαθεί άλλος. Και μετά θα μιλήσει το ποδόσφαιρο.

ΥΓ: Ρεσιτάλ διαιτησίας, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γράφουν, από τον Μαρτίνεθ. Κοίτα να δεις, που δεν μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ με Ισπανό διαιτητή…