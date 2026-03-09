Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου, τεχνικού του ΠΑΟΚ, στην συνέντευξη Τύπου έπειτα από το 0-0 κόντρα στον Ολυμπιακό στο φαληρικό γήπεδο.

Αναλυτικά ο Λουτσέσκου μίλησε για:

Το τι άλλαξε και έχει καλύτερα αποτελέσματα στα ματς με τον Ολυμπιακό: «Η περυσινή χρονιά είναι το 2024-25 και η φετινή είναι το… 2025-26.

Οπότε τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Οι καταστάσεις είναι διαφορετικές. Το ποδόσφαιρο είναι γενικά έτσι και μπορεί αν φέρει διαφορετικά πράγματα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πει ότι θα κερδίσεις πολλά παιχνίδια, θα χάσεις πολλά παιχνίδια. Παίζουμε κάθε τρεις ημέρες. Είμαστε και οι δύο top ομάδες, έχουμε πιεστεί και οι δύο με τα πολλά παιχνίδια. Εμείς είχαμε και δύο παραπάνω, αυτά του ημιτελικού στο Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό. Όταν βρίσκονται δύο top ομάδες αντίπαλες, πολλά μπορεί να προκύψουν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι βρεθήκαμε χωρίς επτά βασικούς ουσιαστικά παίκτες εκτός σε σχέση με την αρχή της σεζόν. Δεν μπορώ παρά να είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και τον τρόπο που αγωνίστηκαν απέναντι σε έναν πολύ ποιοτικό αντίπαλο».

Το αν πήγε για την ισοπαλία: «Σε καμία περίπτωση όταν προετοιμάζουμε ένα παιχνίδι δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο από το να κερδίσουμε το ματς. Από την άλλη πρέπει να αναλογιστούμε ποιος είναι απέναντί μας και τι δυναμική έχει. Ήμασταν πάρα πολύ καλά στημένοι μέσα στο γήπεδο και είχαμε καλές τοποθετήσεις. Όταν έγιναν οι αλλαγές χάσαμε κάτι που θα αφορούσε την επιθετικότητά μας όταν είχαμε την μπάλα, αλλά κερδίσαμε σε ποιότητα.

Οπότε ήταν διαφορετική κατάσταση και είχαμε και πάλι καλές στιγμές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπήκανε παίκτες που δεν είναι ούτε στο 80% των δυνατοτήτων τους. Ο Μεϊτέ μόλις χτες προπονήθηκε, ο 'Ντέλιας' δεν είναι έτοιμος να ξεκινήσει και ο Ντεσπόντοφ είχε μόλις δύο προπονήσεις. Ο Τάισον έλειψε λιγότερο και ο Ιβάνουσετς έπαιξε με μιάμιση εβδομάδα προπόνησης έπειτα από καιρό απουσίας. Είχαμε καλή παρουσία από τον Σάντσες που έπαιξε αντί του Κένι. Δεν έπαιξε ούτε ο Ζίβκοβιτς. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια οι παίκτες».

Το κατά πόσον υπάρχει φαβορί για τον τίτλο: «Δεν θα έλεγα σε καμία περίπτωση ότι η δική μου ομάδα είναι μπροστά σε σχέση με άλλη. Το τελευταίο διάστημα και για ένα μεγάλο κομμάτι της σεζόν το πλεονέκτημα το είχε η ΑΕΚ αγωνιζόμενη μία φορά την εβδομάδα και μπορείτε να δείτε ότι είχε επίπτωση, καθώς δεν είχε τραυματισμούς.

Είχε καλό κλίμα, καλύτερη προετοιμασία των παιχνιδιών και το ένα φέρνει το άλλο. Είχε μεγάλο προβάδισμα. Εμείς και ο Ολυμπιακός ήμασταν πιεσμένοι από το πρόγραμμα. Από εδώ και πέρα θα είναι διαφορετικά και για αυτούς. Σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνα εκτός συζήτησης τον Παναθηναϊκό. Προσπέρασαν ένα δύσκολο διάστημα και πέτυχαν πρόκριση στην Ευρώπη που δίνει αυτοπεποίθηση, διότι έχουν τρεις ομάδες μπροστά. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος και θα δημιουργήσει παρά πολλά προβλήματα στα play offs. Μέχρι το τέλος θα είναι ανοιχτά τα πράγματα για τον τίτλο».