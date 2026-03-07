To συγκινητικό video του Gazzetta αφιερωμένο στον κόσμο του Παναιτωλικού!

Ο Παναιτωλικός κλείνει 100 χρόνια ζωής και το Gazzetta εύχεται με ένα video αφιερωμένο στον κόσμο του Αγρινιώτικου συλλόγου!

Την Δευτέρα, στις 9 Μαρτίου, ο Παναιτωλικός συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Ήταν το μακρινό 1926 όταν μια παρέα Αγρινιωτών έδωσε… σάρκα και οστά σε αυτό που μια ολόκληρη πόλη, ένας ολόκληρος νομός ακολουθεί για 100 χρόνια. Μπορεί ο Τίτορμος στο παλμαρέ του να μην έχει να επιδείξει κάποιον τίτλο σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά ο κόσμος του αποτελεί για πολλές – πολλές δεκαετίες σημείο αναφοράς σε όλη την φίλαθλη Ελλάδα. Ακόμη και στα χρόνια που ο Παναιτωλικός αγωνίζονταν στις μικρές εθνικές κατηγορίες, η παρουσία των φιλάθλων του στο Αγρίνιο, αλλά και οι εκδρομές τους μόνο απαρατήρητες δεν περνούσαν.

To ίδιο συμβαίνει και σήμερα στα «μεγάλα σαλόνια» της Σούπερ Λίγκας. Στο Αγρίνιο όλα τα τελευταία 24ωρα ζουν μοναδικές μέρες και περιμένουν έτσι να είναι και το βράδυ της Δευτέρας μετά το ματς με την Κηφισιά, όπου θα υπάρξουν και οι εκδηλώσεις των οργανωμένων οπαδών! Το Gazzetta με ένα μικρό, αλλά συγκινητικό video εύχεται τα δικά του «χρόνια πολλά» στους χιλιάδες φίλους του Παναιτωλικού!