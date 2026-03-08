Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Με Ιβανούσετς «δεκάρι» και Μεϊτέ, Τάισον, Κωνσταντέλια στον πάγκο
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κράτησε μέχρι την τελευταία στιγμή κλειστά τα χαρτιά του και τελικά παρουσίασε μια ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με ενδιαφέρουσες επιλογές για το μεγάλο ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Τσιφτσής, με τετράδα στην άμυνα τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.
Στον άξονα της μεσαίας γραμμής κινούνται οι Οζντόεφ και Ζαφείρης, με τον Ιβανούσετς να τοποθετείται πιο μπροστά σε ρόλο δημιουργίας.
Στα άκρα της επίθεσης βρίσκονται οι Ζίβκοβιτς και Χατσίδης, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκινά ο Γερεμέγεφ.
Στον πάγκο βρίσκονται λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα, με τον Κωνσταντέλια να μην ξεκινά στο αρχικό σχήμα, όπως και τους, Μεϊτέ, Τάισον.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό. #PreGame #PamePAOKARA #OLYPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/yyQW5bTkAp— PAOK FC (@PAOK_FC) March 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.