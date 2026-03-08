Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακός με τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης και τους Μεϊτέ, Τάισον, Κωνσταντέλια στον πάγκο, σε μια ενδεκάδα με επιλογές-έκπληξη από τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κράτησε μέχρι την τελευταία στιγμή κλειστά τα χαρτιά του και τελικά παρουσίασε μια ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με ενδιαφέρουσες επιλογές για το μεγάλο ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Τσιφτσής, με τετράδα στην άμυνα τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής κινούνται οι Οζντόεφ και Ζαφείρης, με τον Ιβανούσετς να τοποθετείται πιο μπροστά σε ρόλο δημιουργίας.

Στα άκρα της επίθεσης βρίσκονται οι Ζίβκοβιτς και Χατσίδης, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκινά ο Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο βρίσκονται λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα, με τον Κωνσταντέλια να μην ξεκινά στο αρχικό σχήμα, όπως και τους, Μεϊτέ, Τάισον.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.