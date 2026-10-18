Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε τριάδα στη μεσαία γραμμή για το ντέρμπι με τον Ηρακλή, με τον Μοναστηρλή βασικό και τον Γιαννούλη να επιστρέφει.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League, με το ιστορικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να επιστρέφει στο γήπεδο του «Δικεφάλου» έπειτα από δέκα χρόνια.

Ο Αλέσιο Λίσι προχώρησε σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, επιλέγοντας την τριάδα των Γιάκιτς, Ζαφείρη και Ούγκρεσιτς στη μεσαία γραμμή, αφήνοντας στην άκρη το κλασικό 4-2-3-1, από τη στιγμή που δεν έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Δημήτρη Πέλκα.

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός σε αγώνα της Super League, καλύπτοντας το κενό που δημιουργούν η τιμωρία του Αντώνη Τσιφτσή και η μακροχρόνια απουσία του Γίρι Παβλένκα.

Στην αμυντική τετράδα βρίσκονται οι Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδης και Γιαννούλης, με τον τελευταίο να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για περισσότερο από έναν μήνα.

Στην επίθεση, ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα δύο άκρα, με τον Εντιαγέ στην κορυφή, δίνοντάς του το προβάδισμα έναντι του Σιμόν Μπάνζα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Εντιαγέ.