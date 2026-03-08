Μπράτσος: «Ο βαθμός αυτός μας διατηρεί τις ελπίδες για Play Offs» (vid)
Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα ο Βόλος με τον ΟΦΗ έμειναν στο 1-1 με την μάχη για την οκτάδα και τα Play Offs να συνεχίζεται. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των γηπεδούχων, Κώστας Μπράτσος μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Όταν χάνεις δύο βαθμούς δεν είναι αυτό που θέλεις. Δεν ήμασταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο στις αντεπιθέσεις, δεν είμαστε συνεπείς, δεν είχαμε αλληλουχία. Στο δεύτερο μέρος το διορθώσαμε, αλλά δεχθήκαμε γκολ κόντρα στη ροή και αποσυντονιστήκαμε.
Πρέπει να κρατάμε τις ισορροπίες και να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας. Αυτός ο βαθμός μας διατηρεί τις ελπίδες για τα Play Offs. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτό».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.