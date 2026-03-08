Μπράτσος: «Ο βαθμός αυτός μας διατηρεί τις ελπίδες για Play Offs» (vid)

Ο τεχνικός του Βόλου, Κώστας Μπράτσος ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο βαθμός που πήρε η ομάδα του στο ματς με τον ΟΦΗ διατηρεί τις ελπίδες της για Play Offs.

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα ο Βόλος με τον ΟΦΗ έμειναν στο 1-1 με την μάχη για την οκτάδα και τα Play Offs να συνεχίζεται. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των γηπεδούχων, Κώστας Μπράτσος μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Όταν χάνεις δύο βαθμούς δεν είναι αυτό που θέλεις. Δεν ήμασταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο στις αντεπιθέσεις, δεν είμαστε συνεπείς, δεν είχαμε αλληλουχία. Στο δεύτερο μέρος το διορθώσαμε, αλλά δεχθήκαμε γκολ κόντρα στη ροή και αποσυντονιστήκαμε.

Πρέπει να κρατάμε τις ισορροπίες και να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας. Αυτός ο βαθμός μας διατηρεί τις ελπίδες για τα Play Offs. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτό».