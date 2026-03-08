Ως το 97' ο ΟΦΗ, με το γκολ του Ισέκα, είχε στα χέρια του το τρίποντο που έκανε καθαρό το τοπίο του «5-8». Σε εκείνο το λεπτό ο Χουάνπι ισοφάρισε με πέναλτι σε 1-1 για τον Βόλο και το θρίλερ συνεχίζεται...

Παιχνίδι για γερά νεύρα, αλλά χωρίς νικητή στο Πανθεσσαλικό. Ο Βόλος με τον ΟΦΗ έμειναν στο 1-1 με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται και τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με πέναλτι στις καθυστερήσεις. Με τον βαθμό αυτό ο Βόλος έφτασε στους 28 τον Ατρόμητο μένοντας όμως 9ος ενώ ο ΟΦΗ ανέβηκε στην 6η θέση με 29, όσους έχει και ο Άρης.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Κώστας Μπράτσος ξεκίνησε τον Βόλο με 4-2-3-1 και τον Σιαμπάνη κάτω από το ρτέρμα, τον Μύγα δεξί μπακ, τον Αμπάντα αριστερό και τους Χέρμανσον, Κάργα στα στόπερ. Οι Κόμπα και Μπουζούκης ήταν τα αμυντικά χαφ με τον Τζόκα δεξί εξτρέμ, τον Λάμπρου αριστερό και πίσω από τον Ουρτάδο τον Χουάνπι.

Ο Χρήστος Κόντης από την πλευρά του κατέβασε τους Κρητικούς με 3-4-3 και τον Χριστογεώργο στο τέρμα, τους Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο και Κωστούλα στην τριάδα της άμυνας, τον Αθανασίου όλη την αριστερή πλευρά, τον Μπόρχα Γκονζάλες την δεξιά και τους Αποστολάκη και Ανδρούτσο στο κέντρο. Όσον αφορά την επίθεση από αριστερά προς τα δεξιά ξεκίνησαν οι Σαλσέδο, Ισέκα και Φούντας.

Καλός ρυθμός με λίγες φάσεις στο πρώτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που είχε γρήγορο ρυθμό, αλλά όχι και πολλές φάσεις. Ο Βόλος με τον ΟΦΗ προσπάθησαν να βγουν μπροστά και να δημιουργήσουν ευκαιρίες, αλλά όταν έφταναν κοντά στο να το κάνουν, είτε έπαιρναν λάθος αποφάσεις, είτε οι αντίπαλοί τους κατάφερναν στο τέλος να τους κόψουν και έτσι είχαμε το 0-0 ως το τέλος.

Το δοκάρι του Κωστούλα η μεγαλύτερη στιγμή

Ουσιαστικά η μεγαλύτερη αν όχι η μοναδική καλή στιγμή σε όλο το ημίχρονο ήταν η τεράστια ευκαιρία του Κωστούλα στο 12', όταν μετά από φάση διαρκείας, ο κεντρικός αμυντικός των Κρητικών με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στην συνέχεια όπως φάνηκε δεν πέρασε την γραμμή και έτσι όπως αναφέραμε και πριν το 0-0 έμεινε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Γεμάτο συγκινήσεις το δεύτερο

Αν για το πρώτο ημίχρονο λέγαμε πως ουσιαστικά δεν είδαμε κάτι φοβερό, στο δεύτερο οι συγκινήσεις ήταν σαφώς περισσότερες. Όχι μόνο γιατί μπήκαν δύο γκολ, αλλά γιατί συνολικά το ενδιαφέρον ήταν σαφώς μεγαλύτερο με τις δύο ομάδες να παλεύουν ως το τέλος για να πάρουν τη νίκη.

Κόκκινη που πάρθηκε πίσω, μεγάλη ευκαιρία του Βόλου και 0-1 για τον ΟΦΗ

Στο ξεκίνημά του το δεύτερο ημίχρονο είχε πολλές ομοιότητες με το πρώτο, δηλαδή γρήγορο ρυθμό χωρίς όμως σημαντικές ευκαιρίες. Λίγο πριν το 60' όμως αυτό άλλαξε. Αρχικά στο 57' ο Γιουματζίδης έδειξε απευθείας κόκκινη στον Φούντα για φάουλ στον Κόμπα που έφευγε μόνος με τον Χριστογεώργο. Μια κόκκινη που πήρε πίσω μετά από εξέταση του VAR καθώς ο παίκτης του Βόλου είχε κάνει χέρι.

Επτά λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έφτασαν μια ανάσα από το να κάνουν το 1-0, με τον Ουρτάδο να βγαίνει απέναντι από τον Χριστογεώργο και τον τερματοφύλακα των Κρητικών να του λέει «όχι» με εξαιρετική ενέργεια.

Σαν να μην έφτανε όμως αυτό για τους γηπεδούχους, στην αντεπίθεση ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ. Συγκεκριμένα στο 63' μετά από σέντρα ο Κάργας στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα σε συμπαίκτη του, αυτή στρώθηκε στον Ισέκα που σκόραρε κάνοντας το 0-1.

Το λάθος του Λαμπρούπουλο για το 1-1 με τον Χουάνπι

Στην συνέχεια ο Βόλος προσπαθούσε να απειλήσει αλλά χωρίς να τα καταφέρει και έτσι φτάσαμε στις καθυστερήσεις όταν και έγινε το 1-1. Συγκεκριμένα ο Ουρτάδο βρέθηκε στην περιοχή, έκανε το σουτ με τον Λαμπρόπουλο να σταματάει την μπάλα με το χέρι. Ένα πέναλτι που δόθηκε μετά την υπόδειξη του VAR με τον Χουάνπι στο 90+7' να ευστοχεί διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

MVP: Θα βάλουμε τον Ουρτάδο που ήταν συνεχής πηγή κινδύνου για την άμυνα του ΟΦΗ και ήταν και ο παίκτης που στις καθυστερήσεις κέρδισε το πέναλτι για να γίνει το 1-1.

Στο ύψος του: Από τους γηπεδούχους ο Χουάνπι που πέτυχε το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και από τους φιλοξενούμενους ο Ισέκα που όσο άντεχε ήταν απειλητικός πετυχαίνοντας και το τέρμα των Κρητικών.

Ο αδύναμος κρίκος: Θα βάλουμε τον Λαμπρόπουλο που με το χέρι του στις καθυστερήσεις ήταν μοιραίος για τον ΟΦΗ.

Η γκάφα: Αφού τον Λαμπρόπουλο τον βάλαμε στον αδύναμο κρίκο, γκάφα ήταν και το διώξιμο του Κάργα με το οποίο ο ΟΦΗ έκανε το 0-1.

Το στραγάλι: Ο Γιουματζίδης έχασε το πέναλτι, ενώ έκανε λάθος και στην απευθείας κόκκινη στον Φούντα. Λάθη φυσικά που διορθώθηκαν μέσω VAR, αλλά έγιναν...

Το ταμείο του GAZZETTA: Ο ΟΦΗ πήγε στο Πανθεσσαλικό θέλοντας να μην χάσει. Βρέθηκε μια ανάσα από το να πάρει τρίποντο χρυσάφι, αλλά και αυτό το 1-1 μόνο κακό δεν είναι καθώς οι Κρητικοί παρέμειναν στην οκτάδα.

Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας (Κύρκος 78'), Χέρμανσον, Κάργας, Τζόκα (Σόρια 46'), Αμπάντα, Μπουζούκης (Τσοκάνης 87'), Κόμπα, Λάμπρου, Χουάνπι, Ουρτάδο

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Γκονθάλεθ (Μαρινάκης 45'), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Αποστολάκης (Θεοδοσουλάκης 84'), Ανδρούτσος, Σαλσέδο, Φούντας (Κανελλόπουλος 70'), Ισέκα (Σενγκέλια 70')