Κηφισιά: Mε Αντόνισε στο Αγρίνιο
Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ματς στο οποίο ο Τίτορμος θα γιορτάσει τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας.
Το ευχάριστο νέο για τον Σεμπάστιαν Λέτο είναι η επιστροφή του Τζέρεμι Αντόνισε. Ο διεθνής εξτρέμ από το Κουρασάο έχασε τα προηγούμενα δύο ματς, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο που αποκόμισε στο ματς με τον Άρη, όμως κρίθηκε ετοιμοπόλεμος.
Από εκεί και πέρα εκτός του γνωστού τραυματία Λουτσιάνο Μαϊντάνα εκτός είναι ακόμα ένας αριστερός μπακ. Ο λόγος για τον Διαμαντή Χουχούμη, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Αυτό σημαίνει πως ο μοναδικός αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας στην αποστολή θα είναι ο βασικός Γιασέρ Λαρουσί.
Η αποστολή της Κηφισιάς
Ξενόπουλος, Τσιλιγκλιρης, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Πόκιρνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Χριστόπουλος, Ταβάρες, Μίγιτς.
