Πρίτσας: «Πρώτοι σε κίτρινες, κόκκινες και πέναλτι εναντίον μας, είμαι περήφανος για την Κηφισιά»

Ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, μίλησε στον Metropolis 95.5 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην διαιτησία, στον Τεττέη και στην πορεία της ομάδας του.

Στην εκπομπή του Metropolis 95.5, «Στη Σέντρα», φιλοξενήθηκε ο Χρήστος Πρίτσας μια ημέρα μετά την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ στη Νεάπολη. Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πορεία της ομάδας του, για την οποία εξέφρασε την υπερηφάνεια του, για το φετινό πρωτάθλημα και για τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος... βγάζει μάτια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Επιπρόσθετα ο ισχυρός άνδρας της Κηφισιάς εξέφρασε τα παράπονα του για την διαιτησία, καθώς η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει... πρωτιές σε κίτρινες - κόκκινες κάρτες και στα πέναλτι που έχουν δοθεί κατά της!

Για την ακρίβεια ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων έχει 90 κίτρινες κάρτες (!!), 7 κόκκινες και 10 πέναλτι εις βάρος του, ένα περισσότερο από τον ουραγό Πανσερραϊκό και τρία περισσότερα από τον τρίτο της σχετικής λίστας Βόλο. Αξιοσημείωτο, πως η Κηφισιά έχει πάρει μόλις δυο πέναλτι στο φετινό πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα με τον Λεβαδειακό και στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική...

Οι δηλώσεις του Χρήστου Πρίτσα

«Για εμένα το ποδόσφαιρο είναι απλά ένα χόμπι, είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει το ποδόσφαιρο και μέσα από την Κηφισιά κα το ποδόσφαιρο γίνομαι χαρούμενος, είναι πολύ έντονες οι χαρές αλλά και πολλές οι στεναχώριες στον χώρο του ποδοσφαίρου».

Για τους Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη: «Εκτός από τις μεταγραφές τον Τεττέη και Παντελίδη, από την ομάδα έφυγε επίσης και ο Στέφανος Κοτσόλης, ένας άνθρωπος που ήταν μαζί μας από την πρώτη ημέρα εδώ και έξι χρόνια. Για τους δύο παίκτες ενδιαφέρθηκαν όλες οι μεγάλες, κυρίως για τον Ανδρέα αλλά και τον Παύλο, εμείς επιλέξαμε την πιο συμφέρουσα πρόταση για την ομάδα μας.

Θεωρώ ότι ο Ανδρέας δεν έχει φτάσει ούτε στο 60% των δυνατοτήτων του ποδοσφαιρικά, είναι ένα παιδί που τον είχα δει πριν από αρκετά χρόνια , τον αποκτήσαμε στην ομάδα και είναι το πνευματικό μου παιδί, καθώς τον έχω βαπτίσει πριν από 3 χρόνια, ενώ είναι φίλος του γιου εδώ και πολλά χρόνια».

Για το Κηφισιά - ΠΑΟΚ: «Με όποιον αντίπαλο και να παίζουμε δίνουμε το 100% του εαυτού μας, η ομάδα μας είναι ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα , αλλά το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της αναμέτρησης. Δεν μείναμε στο 1-1 , δεν βγάλαμε σκοπιμότητα στο παιχνίδι μας και διεκδικήσαμε το 2-1».

Για τον Γιάννη Κωνσταντέλια: «Είναι χαρισματικός και τον εκτιμάει όλη η Ελλάδα, δεν είναι μόνο το ταλέντο του, αλλά η συνολική του εικόνα τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων».

Για το πρωτάθλημα: «Είναι πολύ ευχάριστο να υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός και κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου, τρεις ομάδες είναι ισόβαθμες με 53 βαθμούς και είναι πραγματικά απρόβλεπτη η κατάληξη του. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε δύο μήνες συνεχόμενα παιχνίδια με Ευρώπη και πρωτάθλημα και σε περίπτωση που αφήσει πίσω τα σημάδια κόπωσης που εμφανίζει τότε θα είναι φαβορί για τον τίτλο».

Τέλος, ανέφερε: «Είμαστε πρώτοι στις κίτρινες, στις κόκκινες και στα πέναλτι εναντίον μας, έχουμε αρκετές ισοπαλίες που μπορούσαμε να κερδίσουμε και στεκόμαστε πολύ καλά στη μεγάλη κατηγορία».