O Tζέιμς Πένραϊς κιτρινίστηκε στο Περιστέρι και συνεπώς θα χάσει τον αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Χωρίς τον Τζέιμς Πένραϊς θα παραταχθεί η ΑΕΚ στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο την Κηφισιά, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Σκωτσέζος μπακ ήταν στο όριο πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο, με την κίτρινη που δέχτηκε συμπλήρωσε τις έξι κάρτες και αυτόματα η ποινή του μεταφέρεται για τον αγώνα με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Θυμίζουμε πως σε αυτό το παιχνίδι δεν υπολγοίζεται ούτε ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος είχε δηλωθεί από πριν να εκτίσει την ποινή του στο τελευταίο ματς της regular season.

Από εκεί και πέρα επτά παίκτες του Δικεφάλου είναι στο όριο και θα χάσουν την πρεμιέρα των Play Off εάν κιτρινιστούν κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Όσον αφορά την Κηφισιά ο Έμπο είχε δηλωθεί από πριν να εκτίσει ποινής μιας αγωνιστικής λόγω καρτών και κανείς ποδοσφαιριστής της δεν συμπλήρωσε κόντρα στον Βόλο.

Oι παίκτες της ΑΕΚ που είναι στο όριο

Φιλίπε Ρέλβας 5

Ορμπελίν Πινέδα 5

Αμπουμπακαρί Κοϊτά 5

Θωμάς Στρακόσα 2

Μπάρναμπς Βάργκα 2

Ρόμπερτ Λιούμπισιτς 2

Σταύρος Πήλιος 2

Oι παίκτες της Κηφισιάς που είναι στο όριο