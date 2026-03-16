Χριστόπουλος στο Gazzetta: «Με τιμάει η... ταμπέλα του αντί-Τεττέη»

Ο Αποστόλης Χριστόπουλος μίλησε στο Gazzetta για τη νίκη της Κηφισιάς επί του Βόλου, το... βάρος του «αντί-Τεττέη» και την «μάχη» με την ΑΕΚ, στην οποία ανδρώθηκε.

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη του Βόλου στη Νεάπολη και πήρε μια από τις πιο εύκολες νίκες της στη σεζόν. Ο Αποστόλης Χριστόπουλος ήταν διαρκής «πονοκέφαλος» για την άμυνα των Θεσσαλών με τις κινήσεις και τις ενέργειές του, ενώ άνοιξε το «δρόμο» για το τρίποντο με το γκολ του.

Ο 23χρονος φορ μετά τη «μετακόμιση» του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό έχει επωμιστεί σε μεγάλο βαθμό την αποστολή να καλύψει το κενό που άφησε ο διεθνής striker στην κορυφή της επίθεσης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

O Χριστόπουλος εξυπηρετεί το πλάνο του Σεμπάστιαν Λέτο με το πρέσινγκ που ασκεί στις αντίπαλες άμυνες, την κινητικότητα του και τη μαχητικότητα του, ενώ έχει προσφέρει και στο σκοράρισμα, καθώς σε 8 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα το 2026 έχει βρει δίχτυα τρεις φορές.

Ο νεαρός επιθετικός μίλησε στο Gazzetta για την πολύτιμη νίκη της Κηφισιάς που έφερε την ομάδα του στο +10 από την προτελευταία θέση, το βάρος της... ταμπέλας του «αντί-Τεττέη», τη συνεργασία του με τον κόουτς «Σέμπα» και το ερχόμενο ματς με την ΑΕΚ, το οποίο είναι ιδιαίτερο για εκείνον. Ο ύψους 1,86 μ. φορ «μεγάλωσε» στις ακαδημίες του Δικεφάλου, όπου εντάχθηκε σε ηλικία 12 ετών και αποχώρησε την περασμένη σεζόν, όταν έγινε κάτοικος Βορείων Προαστίων.

«Δεν είμαι με τίποτα ικανοποιημένος, θέλω να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ»

Καταρχάς, ήταν ένα ματς στο οποίο ήσασταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια. Δημιουργήσατε ευκαιρίες και το σκορ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Τι πιστεύεις πως έκανε τη διαφορά;

«Θεωρώ ότι το παιχνίδι το έκρινε το ποιος το ήθελε περισσότερο. Και οι δύο ομάδες είναι καλές, ανεξάρτητα από το τι δείχνει η βαθμολογία. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα εμείς το θέλαμε περισσότερο ως Κηφισιά και καταφέραμε, παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο, να πάρουμε τη νίκη».

Στον δεύτερο γύρο έχεις πάρει φανέλα βασικού και αυτό ήταν το τρίτο σου γκολ. Ουσιαστικά είναι η πρώτη σου σεζόν στη Super League. Πώς νιώθεις σε ατομικό επίπεδο;

«Σίγουρα αισθάνομαι όμορφα, αλλά είμαι ένας χαρακτήρας που θέλει πάντα να βγάζει τον καλύτερό του εαυτό. Δεν είμαι με τίποτα ικανοποιημένος.

Θέλω να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ και να δίνω πάντα περισσότερα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πάρει φανέλα βασικού, δεν το βλέπω έτσι. Εγώ κάθε μέρα προσπαθώ και θέλω να φτάσω στο μέγιστο».

«Ο Τεττέη είναι παικταράς, δεν έχετε δει τίποτα ακόμα από αυτόν»

Στον πρώτο γύρο ο βασικός φορ της Κηφισιάς ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, ένα παιδί που είδαμε τι έκανε στην ομάδα και βλέπουμε τι κάνει τώρα με τον Παναθηναϊκό. Τώρα είσαι εσύ αυτός που παίζει κυρίως στη θέση του. Σου δημιουργεί αυτό κάποιο βάρος;

«Με τον Ανδρέα έχουμε πολύ καλή σχέση. Είναι παικταράς, όπως είπες. Είναι ένας παίκτης που έχει πάρα πολλά ακόμα να δείξει και πιστεύω ότι δεν έχετε δει τίποτα ακόμα από αυτόν.

Είμαι χαρούμενος που μου βάζεις αυτή την ταμπέλα του διαδόχου, γιατί με τιμάει. Μακάρι να μπορέσω κι εγώ να κάνω παρόμοια πράγματα με εκείνον».

Σου δημιουργεί πίεση αυτή η σύγκριση;

«Όχι, καθόλου. Δεν έχω καμία πίεση. Εγώ κοιτάω μόνο τον εαυτό μου και πώς μπορώ να γίνομαι καλύτερος».

«Θα πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια να παίξουμε ποδόσφαιρο και να πιέσουμε ψηλά»

Το σημερινό γκολ σε ποιον το αφιερώνεις;

«Θέλω να το αφιερώσω κυρίως στην οικογένειά μου που με στηρίζει και στους ανθρώπους που με αγαπάνε και είναι κοντά μου».

Βαθμολογικά δεν έχει κριθεί ακόμα κάτι και υπάρχει ένα σημαντικό παιχνίδι με μια αντίπαλο που διεκδικεί το πρωτάθλημα, την ΑΕΚ, ενώ είναι ιδιαίτερη ομάδα για σένα, αφού πέρασες πολλά χρόνια εκεί. Πόσο ιδιαίτερο είναι για σένα;

«Όταν παίζεις στην Allwyn Arena είναι πάντα ένα δύσκολο ματς. Εμείς θα πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα: να παίξουμε ποδόσφαιρο, να μην φοβηθούμε, να πιέσουμε ψηλά. Από εκεί και πέρα όλα θα κριθούν στο αποτέλεσμα.

Είναι αλήθεια ότι έχω περάσει πολλά χρόνια στην ΑΕΚ, είναι η ομάδα από την οποία ξεκίνησα, αλλά δεν το βλέπω έτσι. Είμαι επαγγελματίας και θέλω σε όποια ομάδα αγωνίζομαι να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

«Ο Λέτο έχει στοιχεία να γίνει πολύ μεγάλος προπονητής, απολαμβάνω να παίζω με τον Πόμπο»

Ο προπονητής σου, ο Σεμπάστιαν Λέτο, είχε κάνει σπουδαία πράγματα στην καριέρα του ως επιθετικός. Πώς είναι η συνεργασία μαζί του και πόσο σε έχει βοηθήσει;

«Σίγουρα, λόγω της εμπειρίας του ως επιθετικός, έχει πολλά να μου μεταφέρει. Θεωρώ ότι έχει τα στοιχεία να γίνει ένας πολύ μεγάλος προπονητής. Είναι κι εκείνος ένας χαρακτήρας που δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος.

Θέλει πάντα η ομάδα του να κερδίζει και να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πολύ, μου λέει πώς να κινούμαι στον χώρο, μου δίνει διάφορα tips για το παιχνίδι με βάση τα στοιχεία μου και γενικά με εμψυχώνει.

Πόσο βοηθάει έναν φορ όπως εσύ να παίζει έχοντας πίσω σου έναν παίκτη όπως ο Πόμπο;

«Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος παίκτης, το έχει δείξει. Υπήρχε το ερωτηματικό για το αν θα μπορέσει να σταθεί στη Super League και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για εκείνον γιατί κάνει πολύ όμορφα πράγματα στο γήπεδο. Αν με ρωτάς, το απολαμβάνω να παίζω μαζί του. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης και αντιλαμβάνεται την κίνησή σου πριν καν την κάνεις».