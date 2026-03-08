Ο νεαρός Αλμύρας του Αστέρα Β' AKTOR αγωνίστηκε με την πρώτη ομάδα κόντρα στον Πανσερραϊκό και μετά την ήττα ξέσπασε σε κλάματα.

Ο εφιάλτης του υποβιβασμού «πλησιάζει» ολοένα και περισσότερο τον Αστέρα AKTOR, ο οποίος βρίσκεται αγωνιστικά σε... ελεύθερη πτώση. Οι Αρκάδες ηττήθηκαν στην έδρα τους από τον ουραγό Πανσερραϊκό και παρέμειναν στο -5 από την παραμονή, όπου βρίσκονται η ΑΕΛ Novibet και ο Παναιτωλικός, με τον Τίτορμο να έχει ματς λιγότερο.

O Χρήστος Αλμύρας της Β' ομάδας αγωνίστηκε στο δεύτερο μέρος, έχοντας εξαιρετική εμφάνιση, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να «σώσει» την ομάδα του.

Μετά το ματς ο 20χρονος χαφ ήταν... τραγική φιγούρα στον πάγκο της ομάδας του, καθώς ξέσπασε σε κλάματα, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη στεναχώρια του για το αποτέλεσμα και την κατάσταση της ομάδας του.

Στο πλευρό του Μακεδόνα μέσου ήταν και ο Πομόνης, ο οποίος επίσης ήταν έκδηλα απογοητευμένος, όπως άπαντες στον «κιτρινομπλέ» οργανισμό.