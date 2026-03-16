Στις τάξεις του Αστέρα Τρίπολης επικρατεί αναβρασμός για ακόμα μια διαιτησία σε ματς της τρέχουσας σεζόν και οι Αρκάδες εξέφρασαν τα παράπονα τους στον Λανουά.

Για ακόμα μια αγωνιστική στις τάξεις του Αστέρα AKTOR υπάρχουν σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία. Συγκεκριμένα οι Αρκάδες «βράζουν» με αποφάσεις του Αλέξανδρου Τσακαλίδη στο κρίσιμο ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Φυσικά η κύρια φάση που προκάλεσε την αντίδραση των Κιτρινομπλέ ήταν το χέρι του Μπατουμπινσικά στη «βυσσινί» περιοχή, για την οποία ο διεθνής ρέφερι από τη Χαλκιδική κλήθηκε από τον VAR Φωτιά, όμως μετά από on-field review επέμεινε στην απόφαση του να μη δώσει πέναλτι, καθώς έκρινε πως προηγήθηκε φάουλ του Οκό σε εναέρια μονομαχία.

Αυτή είναι μια από τις πολλές φάσεις για τις οποίες «φωνάζουν» από πλευράς του κλαμπ της Τρίπολης στο ματς με τους Λαρισαίους και έρχονται να προστεθούν στα πολλά «παράπονα» που έχουν από τη διαιτησία της τρέχουσας σεζόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, στον Αστέρα AKTOR κινήθηκαν θεσμικά και πήγαν στον Γάλλο αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά, ώστε να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκεια τους για συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και παράλληλα ζήτησαν εξηγήσεις.