Λάθος συμπέρασμα για ΠΑΟΚ ενόψει Καραϊσκάκη…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την κατάσταση του ΠΑΟΚ πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και προσπαθεί να διορθώσει μία λάθος εικόνα που δημιουργείται πριν την μεγάλη αναμέτρηση.

Να και το 17ο παιχνίδι του ΠΑΟΚ μετά τα Φώτα! Να και το δέκατο ντέρμπι του Δικεφάλου μέσα σε αυτή την περίοδο! Ο Ολυμπιακός είναι τώρα μπροστά του σε άλλη μία δοκιμασία και ένα εξάποντο ματς.

Πολλά τα δεδομένα για την αναμέτρηση, με ένα τελικό συμπέρασμα που ΔΕΝ ισχύει ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε και μετράμε. Επειδή…

- Ο Ολυμπιακός έχασε τα δύο προηγούμενα παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ και έχει την «υποχρέωση» να απαντήσει

- Το ματς γίνεται στο Φάληρο

- Ο Ολυμπιακός είναι πιο φρέσκος προετοιμάζοντας μόνο αυτό το ματς εδώ και αρκετές μέρες

- Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκάθαρα πιο πολλά προβλήματα και παίκτες με τραυματισμούς…

δημιουργείται μία αίσθηση ότι οι ερυθρόλευκοι πιέζονται και αυτοί έχουν το μεγάλο «πρέπει» για να επικρατήσουν.

Καμία σχέση! Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, όση πίεση έχει ο Ολυμπιακός για να κερδίσει, άλλη τόση έχει και ο ΠΑΟΚ!

Αφήνουμε στην άκρη τους ερυθρόλευκους και πάμε στον Δικέφαλο που όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι ακόμη «ζαλισμένος» από την απώλεια βαθμών στη Λάρισα! Το ζήτημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, λόγω της αδυναμίας νίκης με τον Άρη (ειδικά) αλλά και με την ΑΕΚ.

Ο Ιβάν Σαββίδης δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει κανέναν ήσυχο και να μην πιέζει ασφυκτικά τους πάντες για να κερδίζει ο ΠΑΟΚ παντού και να παραμένει πρώτος στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Αν κάποιος πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στο Καραϊσκάκης… εφησυχασμένος, και άνετος, είναι εντελώς αλλού!

Ο ΠΑΟΚ πάει να δώσει το ντέρμπι αυτό μέσα στις γνωστές και πολύ έντονες συνθήκες πίεσης που έχει ο πρωταθλητισμός και από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι ακόμη: Τον ΠΑΟΚ τον κανονικό, την ομαδάρα του Λουτσέσκου, έχουμε να τη δούμε από τις 11 Φεβρουαρίου και το 2-0 επί του Παναθηναϊκού στο κύπελλο! Από εκεί και μετά απλά περιμένουμε να τον ξαναδούμε…

ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ;

Αγωνιστικά δεν πρόκειται να βγει άκρη με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και την ενδεκάδα. Η κατάσταση είναι δύσκολη και τα ερωτηματικά πολλά:

- Ο Κωνσταντέλιας τώρα που επιστρέφει και σιγά-σιγά μπαίνει σε ρυθμό, πρέπει να ξεκινήσει ή να τελειώσει τον αγώνα; Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ έχει απόλυτη ανάγκη τις εμπνεύσεις του για να ανέβει και πάλι επίπεδο.

- Ο Μεϊτέ με το βαρύ κορμί και με τέτοια απουσία που τον βγάζει από τον ρυθμό, πρέπει να παίξει; Μπορεί; Να ξεκινήσει; Να έρθει κι αυτός από τον πάγκο;

- Καλύτερα να μπει ο Ζαφείρης που τελευταία αρχίζει να πρωταγωνιστεί;

- Ο Κένι που πονάει; Να παίξει με το ενδεχόμενο να μην είναι στα καλύτερά του ή να μπει ο Σάντσεζ που βρίσκει έναν ρυθμό;

- Ο Γερεμέγεφ αντί του Γιακουμάκη;

- Ο Τάισον;

Έχω μία ανησυχία για το πώς θα… κοιμηθεί ο Λουτσέσκου και πόσες συνδυαστικές σκέψεις θα κάνει για να παρατάξει την καλύτερη ενδεκάδα είτε για το απαιτητικό ξεκίνημα είτε για το κρίσιμο τελείωμα. Ξέρω-ξέρω. Παίρνει εκατομμύρια για να έχει τέτοιες ευθύνες και να λαμβάνει σωστές αποφάσεις. Τα λεφτά πάντως δεν σου καθαρίζουν το μυαλό όταν πρόκειται να κάνεις δεκάδες συνδυασμούς σεναρίων με τους παίκτες σου…

Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι όλος ο ΠΑΟΚ του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, ότι γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα θα καταφέρει να παρατάξει τον δικό του ΠΑΟΚ, τον νικητή ΠΑΟΚ και πάλι σε αυτό το γήπεδο.

* Και κάτι τελευταίο για τη βαθμολογία και το πρωτάθλημα στη συνέχειά του για όσους κάνουν προγνωστικά, χρησιμοποιώντας ανούσια επιχειρήματα, πιστεύοντας ότι ζούμε πριν το 2016 ή ακόμη και στο 2024 με την ΕΠΟ να επιχειρεί συνθήκες 100-0, αλλά να μην τη βγαίνει, γι’ αυτό και να αλλάζει…

Έτσι απλά…

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2

ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-1

ΠΑΟΚ-Άρης 3-1

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0

Άρης-ΠΑΟΚ 0-0

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 0-0

Να βάλουμε και τα αποτελέσματα του κυπέλλου;

Άρης-ΠΑΟΚ 1-1

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2

ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 0-1

ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 2-0

Έτσι απλά…