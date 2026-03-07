Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν μπροστά τους μεγάλο ματς στην «κούρσα» της πρωτιάς, με τις δυο διεκδικήτριες να «ποντάρουν» σε πολλούς 'Ελληνες πρωταγωνιστές.

Το τελευταίο ματς... Play Off πριν τα Play Off πλησιάζει. Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής (8/3, 21:00) στο Φάληρο σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ματς για τη «μάχη» της πρωτιάς. Οι Πειραιώτες και οι Θεσσαλονικείς «συγκατοικούν» με την ΑΕΚ στους 53 βαθμούς, με την Ένωση να έχει μπροστά της την «αποστολή» να πάρει το τρίποντο στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, ώστε να περιμένει στη... γωνία την απώλεια των ανταγωνιστών της και να ελπίζει σε «διπλή», σε περίπτωση ισοπαλίας.

Ένα από τα αξιοσημείωτα στοιχεία του μεγάλου παιχνιδιού είναι το ελληνικό στοιχείο που έχουν τόσο οι Ερυθρόλευκοι, όσο και οι Ασπρόμαυροι. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι ο Ραζβάν Λουτσέσκου υπολογίζουν ως βασικές μονάδες Έλληνες ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων πολλοί συνυπάρχουν στην Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Τα ελληνικά γάντια

Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο ΠΑΟΚ θα έχουν στην εστία τους Έλληνα τερματοφύλακα. Για τους γηπεδούχους είναι αδιαμφισβήτητη η συμμετοχή του βασικού του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος Κωνσταντή Τζολάκη, ενώ για τους φιλοξενούμενους από τη στιγμή που απουσιάζει ο Παβλένκα θα είναι στα δοκάρια ο Αντώνης Τσιφτσής.

Ο «φύλακας άγγελος» των Πειραιωτών μετράει 32 εμφανίσεις, με 18 clean sheets. Από την πλευρά του ο Τσιφτσής... τράβηξε την ευκαιρία του, όταν κλήθηκε να αγωνιστεί στο αντίστοιχο ματς του πρώτου γύρου, λόγω του τραυματισμού του Τσέχου συμπαίκτη του και με τις εμφανίσεις του έχει εντυπωσιάσει. Μέχρι στιγμής ο 26χρονος κίπερ έχει 22 συμμετοχές και έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του 12 φορές.

Ο αρχηγός Ρέτσος και η «κολώνα» Μιχαηλίδης

Οι δυο ομάδες έχουν βασικό Έλληνα στην «καρδιά» της άμυνας τους. Ο Παναγιώτης Ρέτσος κι ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στις κλήσεις της Γαλανόλευκης, ως εναλλακτικές του βασικού διδύμου Μαυροπάνος - Κουλιεράκης.

Ο Ρέτσος είναι αρχηγός του Ολυμπιακού και αναντικατάστατος στόπερ, στο πλευρό του Πιρόλα, έχοντας την τρέχουσα σεζόν 30 εμφανίσεις και τρία γκολ, όντας μια βασική απειλή στις στατικές φάσεις. Από την πλευρά του ο Μιχαηλίδης έχει εξελιχθεί στον πλέον «βασικό» σέντερ μπακ του Λουτσέσκου, καθώς μετράει ήδη 33 εμφανίσεις.

Ο... next-gen άξονας

Στα χαφ των δυο «μονομάχων» έχουμε τρεις παίκτες που δεν είναι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον της Εθνικής ομάδας. Ο λόγος φυσικά για την τριπλέτα Χρήστου Μουζακίτη, Χρήστου Ζαφείρη και (μπροστά τους) του Κωνσταντέλια.

Ο 19χρονος μέσος του Ολυμπιακού έχει 32 εμφανίσεις την τρέχουσα σεζόν, ενώ έχει μοιράσει 3 ασίστ. Από πλευρά φιλοξενούμενων τον Γενάρη μετακόμισε στην Τούμπα η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος έχει ήδη 13 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου και η συμμετοχή του στην ενδεκάδα αναμένεται να κριθεί από την ετοιμότητα του Σουαλιό Μεϊτέ.

Όσο για τον «Ντέλια»; Ο «μάγος» του ΠΑΟΚ κάνει ίσως την κορυφαία και δεδομένα την πιο ώριμη σεζόν του με την ασπρόμαυρη φανέλα, όντας ο απόλυτος «μετρονόμος» στο παιχνίδι των Θεσσαλονικιών. Σε 30 παιχνίδια έχει σκοράρει 13 φορές και έχει δημιουργήσει 7 γκολ.

Το έξτρα... γαλανόλευκο στοιχείο του ΠΑΟΚ

Φυσικά, ο ΠΑΟΚ έχει κι άλλες πολύτιμες «γαλανόλευκες» μονάδες. Ο Δημήτρης Πέλκας έχει τεθεί εκτός, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης, έχει τεθεί αμφίβολος για το Φάληρο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν στο ρόστερ οι νεότεροι Δημήτρης Χατσίδης και Ανέστης Μύθου, οι οποίοι από την πρώτη τους επαγγελματική σεζόν έχουν ήδη κρίνει μεγάλα παιχνίδια.

Θυμίζουμε πως ο Χατσίδης είχε γκολ και ασίστ στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ενώ ο Μύθου είχε πετύχει γκολ στην τελευταία «επίσκεψη» του ΠΑΟΚ στον Πειραιά, στη νίκη - πρόκριση επί του Ολυμπιακού στο Κύπελλο.